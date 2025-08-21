農林水産省によると、令和6年の基幹的農業従事者の平均年齢は69.2歳で、高齢化が進行しています。そのようななか、ジャーナリストの山口亮子さんは「すでに始まっている『大量離農』により、農業地図が大きく塗り替わろうとしている」と話します。そこで今回は、山口さんの著書『農業ビジネス』から、農業現場の実情と最新事例を一部ご紹介します。

ついにアイガモもロボットに

以前から有機稲作農家のあいだで取り組まれている「アイガモ農法」。アイガモのひなを水田に放して、雑草を食べてもらうほか、ひなが水をかいて濁らせることで光合成に必要な日光を遮ったり、種子を土に埋没させたりすることで、雑草を抑制する効果が期待できる農法です。

ただ、「ひながイタチやカラスといった天敵に捕食されるおそれがある」「まんべんなく除草してくれるとは限らない」「成長したアイガモの処分方法」といった課題があります。

それらを解決するのではと注目されているのが、「ヰセキ」ブランドで知られる井関農機株式会社（愛媛県松山市）が、２０２３年から販売を開始している自動抑草ロボットの「アイガモロボ」です。

水をかき混ぜて濁らせることで雑草の発生を抑えるなどの機能を持ち、有機稲作拡大の心強い味方になると期待されています。

アイガモロボの特長

特長は水面に浮かべて航行させるフロート式であることです。スクリューを回転させて進むことで水を濁らせつつ、雑草の種を埋没させ、アイガモと同じ効果を生み出します。

「まず水田の均平を整えたうえで田植えをし、最低５センチの水位を保った状態でロボを浮かべます。そして、専用のアプリで圃場の形を指定すれば、一定の間隔を保ち、網の目状に自動で走行します。使用可能な期間は、中干し前までの約３週間です」と、開発者の株式会社NEWGREEN（東京都小金井市）副社長の中村哲也さんは説明します。

かつてはクローラーで条間を走るタイプの自動抑草ロボットが注目されていましたが、ぬかるんだ地面を走るのに、多くのエネルギーを消費するという欠点がありました。

「その点、フロート式は受ける抵抗が少ないという利点があります。アイガモロボは上部にソーラーパネルを設置しており、太陽光エネルギーだけで、１日約10時間、稼動します」（中村さん）

また、スクリューが稲を傷つけにくいような設計になっており、稲の上を航行するため、株間の雑草もしっかり抑えられます。

30〜70アール規模の水田で使うことが推奨されていますが、農研機構などと行った実証実験では、最大１.25ヘクタールの広さでも効果は確認できたそうです。また、導入しない場合と比べて平均収量が１割増え、機械除草の回数が58％減少したことも判明しています。

有機農業の拡大への寄与

アイガモロボ開発のきっかけは、中村さん自身が有機米の栽培で苦労したことでした。

「雑草がどんどん生えてきて、除草作業の大変さを痛感しました。ロボットを使用して１人で栽培できる面積を広げることで、有機稲作の拡大につなげられないか。そう思ったのです」



こうして開発されたアイガモロボはすでに19代目となります。さらに、機能はそのままに「約16キロある重量を半分以下の約５キロに減らす」「田んぼの形状をアプリで設定しなくても自律航行できるようにする」「風への強度を高めて水田の均平がとれていなくてもある程度走行できるようにする」といった改良を加えた、より使いやすく、安価なモデルを開発しました。２０２５年３月に27万５０００円で発売しています。

有機稲作に取り組む農家はもちろん、山梨県のＪＡ梨北や石川県のＪＡはくいと提携するなど、アイガモロボ利用に積極的なＪＡも増えつつあります。

田植え後の水田を、アイガモロボが走り回る――。そんな光景が、地域の日常になるかもしれません。

