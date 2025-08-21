ヤクザが闇バイト！？氷室が仕掛ける危険すぎる潜入捜査：日本統一 東京編
水ドラ25「日本統一 東京編」（毎週水曜深夜1時）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
大人気シリーズ「日本統一」が地上波ドラマに！任侠とトクリュウ、警察の三つ巴で繰り広げられるクライムサスペンスエンターテインメント！
【動画】ヤクザが闇バイト！？氷室が仕掛ける危険すぎる潜入捜査
氷室（本宮泰風）と田村（山口祥行）は、森山夫妻から詐欺の相談を受けたことで、トクリュウたちを誘い出すべくおとり捜査に踏み切る。
氷室はあえて自ら詐欺に引っ掛かり、石沢（本田広登）、翁長（喜矢武豊）、山村（川粼健太）も闇バイトに参加することで犯人に近づこうと画策するも犯人はなかなか現れない。
一方、河原崎（田島亮）はかつて闇バイトから助け出してもらった田村たちに恩返しをするべく、ある決断をする――。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
第8話
