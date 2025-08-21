俳優の石田純一が２０日、テレビ朝日系「鶴瓶孝太郎」で、妻の東尾理子、義理の父・東尾修氏と登場し、現在千葉県で営んでいる焼肉店の売上げなどを赤裸々に告白。また息子のいしだ壱成、娘のすみれが、今の複雑な家族形態について語った。

この日は石田の焼き肉店での奮闘ぶりを紹介。都内の自宅から船橋まで電車通勤し、接客も積極的に行い、常連客も多数。繁盛しているといい、売上げも順調。「月１０００万前後、多いと１２００万円」と具体的な数字も告白だ。

取材時には、壱成とすみれの２人の子供が来店。すみれのバースデーを父の店で祝った。壱成とすみれは母親が違う異母兄妹。石田の３人目の妻となった東尾は、壱成よりも年下という複雑な関係だが、壱成は今の家族関係について「お母さんが違っても家族。母（東尾）も自分より年下だけど関係ない。お母さんっていう感じ」とコメント。

すみれも「今風というか、今の時代には全然ありだと思う」といい「英語でいうと『ｔｈｅ ｍｏｒｅ ｔｈｅ ｍｅｒｒｉｅｒ』人が増えるほど楽しい。パパは人によって（態度が）変わらない。皆を平等に扱うというか、優しい。パパはステキだし、見習いたい」と話した。

これに石田は「うれしい」とニッコリ。そして「中心にいる理子がまとめてくれている」と複雑な家族関係も、妻のおかげで仲良くまとまっていると感謝した。