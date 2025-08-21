イスラエルのネタニヤフ首相が仏豪の首脳に対し、厳しい内容の書簡を送付した/Marton Monus/Reuters

（ＣＮＮ）国際紛争が激化する中、イスラエルは来月パレスチナ国家を承認する準備を進める西側の協力国に対し、一連の外交攻撃を開始した。

イスラエルのネタニヤフ首相はフランスとオーストラリアの首脳に対し、厳しい内容の書簡を２通送付。両国首脳がパレスチナ国家を承認する決定によって反ユダヤ主義を煽（あお）っていると非難した。どちらの書簡でも、ネタニヤフ氏はここ数カ月に発生した反ユダヤ主義および反イスラエル的な事件を引用。パレスチナ自治区ガザ地区で起きている紛争と、パレスチナ国家に関する両国の立場とを関連付けた。

「あなた方のパレスチナ国家樹立の呼びかけは、この反ユダヤ主義の火に油を注ぐものだ」。ＣＮＮが入手した１９日付の書簡の中で、ネタニヤフ氏はフランスのマクロン大統領に向けてそう述べた。

「これは外交ではなく、宥和（ゆうわ）政策に他ならない。（イスラム組織）ハマスのテロを助長し、人質解放に対するハマスの拒否を強める。フランスのユダヤ人を脅かす者たちを勇気づけ、今やあなたの街を徘徊（はいかい）しているユダヤ人憎悪を助長する行為だ」（ネタニヤフ氏）

仏大統領府はこの辛辣（しんらつ）な書簡を厳しく非難。声明を出し「フランスはユダヤ教徒の同胞を守っており、これからも守り続ける」「今求められているのは真剣さと責任であって、混乱や操作ではない」と主張した。イスラエルからの書簡については、外交ルートで受け取る前に報道機関を通じて初めてその内容を把握したと指摘した。

こうした緊張は、ネタニヤフ氏と西側の協力国との間で生じた溝が拡大していることの表れだ。西側諸国の多くは、イスラエルがガザで行う戦争行為に対する批判を強めている。戦闘によりガザの広大な地域は破壊され、人道危機の悪化を招いている。

ネタニヤフ氏はさらに同日、オーストラリアのアルバニージー首相を「弱い政治家」と呼んで激しく糾弾した。オーストラリア政府はこれに先駆け、ネタニヤフ氏率いる与党連合の極右議員のビザを取り消していた。

オーストラリアとフランス以外にも、西側諸国の間ではパレスチナ国家を承認する計画の発表が相次ぐ。カナダとポルトガルも同様の意向を表明しており、来月には既にパレスチナ国家を承認している１４０カ国超に加わるとみられる。

ネタニヤフ氏は、オーストラリアとフランスの首脳に対し、反ユダヤ主義という「癌（がん）」に対して行動を起こす期限を設定。ユダヤ暦の新年に当たる９月２３日までに「行動」するよう求めた。