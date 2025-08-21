「小さくも強い赤ちゃんの世話を一身に担うことで、親の脳にどのような変化が起こるのかを科学者たちは数多く明らかにしてきた」と話すのは、ピュリッツアー賞を受賞したジャーナリストのチェルシー・コナボイさんです。妊娠と出産によって、親の脳にはどのような影響があるのでしょうか？今回は、チェルシーさんの著書『奇跡の母親脳』から、人類の脳と育児の謎に迫ったレポートを一部ご紹介します。

脳とホルモン

脳の全体的な構造が変化の余地を残していることは重要だ。神経活動は脳内の重要な中枢を中心に組織化され、コミュニケーションの効率を最大化する。同時に、繰り返される動作や知覚が毎回異なるニューロンの集合に関与するという点で分散的でもある。

神経科学者リサ・フェルドマン・バレットは脳の複雑さを航空路に例えている。ハブ空港や地域交通の管理を主とする空港などがあることで、リソースと選択肢が最大化され、ボストンからカイロへのルートが数多く存在するようなものだと。

脳は全体的な構造から個々のニューロンの大きさや機能に至るまで「経験」によって形作られる。脳には可塑性があり、解剖学的に柔軟だ。引っ越したり新しい趣味を始めたりすると学習を通じて変化する。脳の再配線は無意識的なレベルでも起こり、さらされる刺激やホルモンの変化でも推進される。

つまり、人生の進展そのものが脳の配線を変化させるのだ。塩性湿地の草や生態系のように複雑で常に変化し続けるシステムで、本質的に適応能力を備えている。

出産によるホルモンの急増

妊娠と出産は脳にとって嵐のようなものだと研究者は表現している。特に出産の数週間から数日前におけるホルモンの急増はすさまじい。

プロゲステロンの濃度は通常の月経周期のピーク時と比べて最大15倍にまで上昇し、陣痛が始まると急激に低下する。ある種のエストロゲンの増加はさらに劇的で、妊娠末期に近づくにつれエストラジオールはなんと３００倍にも増加する。

胎盤という新たな器官の発達は身体が経験したことのない全く新しいホルモンを導入する。陣痛が近づくとオキシトシンがプロラクチンの増加を伴いながら急増し、産後も高いレベルを維持する。

ピークや谷のタイミングは異なるが、ほぼすべての哺乳類が同じようなホルモンの変動パターンをたどる。

現在の出産前教育

現在の出産前教育では、これらのホルモンの上昇が妊娠の維持や出産のメカニズムにどんな影響があるか説明を受ける。エストロゲンが子宮の成長を促し、変化する身体を支え、新しい生命に栄養を与える血流を全身で増やすことも学ぶ。プロゲステロンは子宮内膜を厚くし、他の部分を柔らかくし、乳腺の発達を促進する。

リラキシンと共に靭帯を緩めて身体が広がるようにし、最終的には小さな産道から大きな赤ちゃんを出産できるようにしているという説もある。プロラクチンが母乳を作り、オキシトシンが子宮収縮や母乳の分泌、生まれた赤ちゃんに親密感を抱くのに関わることも教わるだろう。



１９７０年代初頭に親になった私の母が学んだことより間違いなくずっと情報が多い。ところが、こうした首から下の身体に関する妊娠特有の変化は全体像の一部に過ぎない。

子供を持つことで起こる大きなホルモン変動は人生のどの時点より極端な可能性があり、脳にも作用する。神経伝達物質として他の神経化学物質の産生を調節し、神経細胞の配線を変化させたり、持続的な連鎖をもたらしたりする。気象における前線のように、通過した後に残されるのは静かに変化し続ける風景だ。

比喩的に言えば、これらのホルモンは脳を柔らかくし、違う形に作り直せるようにする。脳の可塑性を高め、周囲の世界により敏感に反応しやすくするのだ。周囲の世界にはもちろん、赤ちゃんも含まれる。

赤ちゃんの登場が刺激をもたらす

実験用の齧歯類の研究から、妊娠と出産によるホルモンの急増が脳に及ぼす影響は明確になりつつある。エストロゲンとプロゲステロンは互いに、またオキシトシンやプロラクチンと協調して働き（つまり単体ではなく）、母ラットの子ラットからのサインへの感受性を高め、アリソン・フレミングらが「最大限の反応状態」と呼ぶ状態を作り出す。

反応性は子ラットが生まれる前から高まり、妊娠前は避けていた子ラットに逆に惹きつけられるようになる。ホルモンが脳のスイッチをオンにし、子ラットが発する特別なサインに敏感にさせ、行動できるよう促すのだ。

赤ちゃんの登場が刺激をもたらす。哺乳類では母親は妊娠や分娩に必要なホルモンをすべて自力で分泌することができるが、典型的な母性行動の発達には赤ちゃんからの感覚的な入力が必要だ。初めて母親となるマウスは子マウスの匂いを嗅げなければいけない。嗅球を摘出されると巣を作らなくなり、授乳の可能性も低くなる。新たに母親になったヒツジも子ヒツジの匂いを嗅がなければ子育てがうまくいかない。

ところが子育ての経験があり、子の匂いを嗅いだことのあるマウスやヒツジは嗅覚を失っても生まれた子の世話を問題なくこなせる。つまり、経験が重要なのだ。実験用ラットの場合、触覚的な刺激も嗅覚以上に重要なようだ。母ラットは子ラットのそばにいて、子ラットを舐めたり口でくわえたり、鼻をこすりつけたりすることで世話や授乳への動機づけが高まるのだ。

