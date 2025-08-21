Âç¿À¤¤¤º¤ß¡Ö¼¡ÃË¡¦±Í²ð¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢½Õ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¡ªÂçºå¤ÇÁª¼ê¤ä¿Æ¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤¿¡¢Ç®¶¸¤Î£±½µ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¡Ú2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥Ù¥¹¥È¡Û
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1·î¡Á6·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥Èµ»ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯5·î30Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öÂç¿À¤¤¤º¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µÆÉÇäµð¿Í·³¤Î¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Îµå»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2¿Í¤Îµå»ù¤ÎÊì¤È¤·¤ÆÈ¼Áö¤¹¤ëÂç¿À¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡ÃË¤Î»î¹ç¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é´ÑÀï¤¹¤ëÉã¡¦¸µÌÚ¤È¤½¤ÎÊì
* * * * * * *
Á°²ó¡ÖÌîµåÊì¤ÎÄ«¤ÏÁá¤¤¡£±ó¤¤µå¾ì¤Ø¤Î±óÀ¬¤ÇÄ«2»þÈ¾µ¯¤¡¢3»þÈ¾½ÐÈ¯¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ò¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ó¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Ï¤³¤Á¤é
Àä¶«¡¢ÌåÀä¡¢ÁÖ²÷¡¢¶²ÉÝ¤Æ¤ó¤³À¹¤ê
¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÊËèÆü¡£
±Í²ð¤¬Ãæ³Ø3Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ç¤âºÇ¾åµéÀ¸¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é±óÀ¬¤òÈ¼¤¦Âç²ñ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¡¢
Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¸ø¼°Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤Õ¤¥¡£Â©¤Ä¤±¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡¼¡£ÂçÊÑ¤ÀÂçÊÑ¤ÀÂçÊÑ¤À¤ÈÂçÁû¤®¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë¤Ï·ÈÂÓ¤Î¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»×¤¤½Ð¤Î¿ô¡¹¡Ä¡£
¼ÂºÝ¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼è¤Ã¤¿¤êÂÇ¤Ã¤¿¤êÁö¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¡¤ó¤È¤ªµ¤³Ú¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤ÊÌîµåÊì¤À¤³¤È¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æº£Æü¤â°ìÆüÃæ¤´ÈÓ¤Ð¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê¢¥Ú¥³Ãæ³ØÀ¸¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤ÆÌîµå¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¥ï¥¿¥¯¥·¤Ç¤¢¤ë¡£
Âçºå¤Ç¤ÎÁª¼ê¤ÎÃë¿©¡¢¤ª¤Ë¤®¤êÊÛÅö¡£¤½¤ÎÂç¤¤µ¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡ª
¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¿Êµé¤¹¤ëÁ°¤Î½ÕµÙ¤ß¤Ë¤Ï±Í²ð¤Î¥Á¡¼¥à¡ÖÀ¤ÅÄÃ«À¾¥·¥Ë¥¢¡×¤¬Âçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¿·²£ÉÍ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¸å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤Ïµã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢Áö¤êÈ´¤±¤ëËèÆü¡£Àä¶«¡¢ÌåÀä¡¢ÁÖ²÷¡¢¶²ÉÝ¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©Âçºå¡×¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¤¤¤ÄÂçºå¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
±«¤Ë¹ß¤é¤ì¤Æ»î¹ç¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ï¡¢¤¢¤Î¹Ã»Ò±à¤Î½à·è¾¡¡Ö²£ÉÍ¹â¹»¡×ÂÐ¡Ö·òÂç¹âºê¹â¹»¡×¤ÎÇ®Àï¤ò¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë½é¤á¤ÆÂ¤ò±¿¤ÖÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£
¥ï¥¿¥·¤Î¹Ã»Ò±à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤´¤¯ºÇ¶á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤É¤³¤Îµå¾ì¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¹Ã»Ò±à¡£
¤¿¤³¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Î¹â¹»Ìîµå¤ËÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¡¢¤ó¤Þ¤¢¡¼³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡ª
¤¢¤ó¤Ê¤ËÌ´Ãæ¤Ç»Ò¤É¤â¤é¤·¤¤Èà¤é¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë¿´Â¡¤¬¸ý¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä
Á´¹ñÂç²ñ¤ÏÌ¿¤¬¾Ç¤²Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊËèÆü
¤¤¤Ä¤âÂç¿Í¤Ó¤Æ¤ä¤ä°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ªÇ¯º¢¤ÎÈà¤é¤À¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¹»Ìîµå¤Î¥·¥Ó¤ì¤ë»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤âÊ¿À®¤â¾¼ÏÂ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤¿¤ÀÌîµå¤¬¹¥¤¤Ê¾¯Ç¯¤¿¤Á¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤ÞË·¼çÆ¬¤Ï¾¯¿ô¤À¤±¤ì¤É¡¢Èà¤é¤Ê¤ê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÊú¤¨¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÏÊýÂç²ñ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤êÂçºå¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Áª¼êÃ£¤À¡£
Â«¤Î´Ö¿§¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤«¤é²ò¤«¤ì¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Î¹â¹»Ìîµå¤È¡¢¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡£
¤Ê¤ó¤À¤«ÉáÃÊ¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ªÉé¤±¤ó¤Ê¡ª¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤ª¿¬¤òÃ¡¤¤¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÊÊì¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿±Í²ð
ËÍ¤é¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¡¢É¬¤º¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¡×¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡½¡½¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿È¤¬¤¹¤¯¤à¤è¤¦¤Ê¹â¤µ¤Î³°Ìî¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤«¤é¡¢Ãæ³ØÀ¸Ã£¤ÏÁª¼êÃ£¤ÎÎ©¤Ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹Ã»Ò±à½à·è¾¡¤È¤¤¤¦Ç®Àï¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Áª¼êÃ£¤Ï¡¢ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê»É·ã¤ò¥Ó¥·¥Ó¥·¼õ¤±¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥óËÄ¤é¤Þ¤»¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÍâÆü¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤¬¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Î¤Ò¤È»î¹ç¤Ò¤È»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Æ¤Ç¤µ¤¨¡¢¤½¤Î±²Ãæ¤Ï¥¸¥ê¥¸¥ê¤È¤ÈÌ¿¤¬¾Ç¤²Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊËèÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤¢¤è¤¯À¸¤¤Æµ¢¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
Á´¹ñÂç²ñ¡Ä¶²¤ë¤Ù¤·¡£
À¸´Ô¤·¤¿¤È¤¤Î´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é
¤Ä¤¯¤Å¤¯¡Ö¥Á¡¼¥à¡×¤Ç¤ä¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê
¤½¤¦¤¤¤ÐÄ¹ÃË¡¦æÆÂç¤¬¡¢¹â¹»1Ç¯¤«¤éÌîµåÎ±³Ø¤ò¤·¤ÆÂçºå¤Ë°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¡¢³Î¤«¤Ë¿´ÇÛ¤·¤¹¤®¤Æ¥«¥ê¥«¥ê¥«¥ê¤È¤ï¤¿¤·¤Î¼÷Ì¿¤Ïºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
º£¤Ç¤µ¤¨¡¢Âçºå¤Î¤É¤Î¾ì½ê¡¢¤É¤Î±Ø¤Ë¤â¡¢µîÇ¯¤Þ¤ÇæÆÂç¤òÏ¢¤ì¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡¢ÉÂ±¡¤äÀ°ÂÎ±¡¤Ê¤É¤Îµ²±¤¬¤Þ¤À¿·¤·¤¤¡£¤¤¤¤»þ¤â¤·¤ó¤É¤¤»þ¤â¡¢£³Ç¯Ê¬¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤£¤È¤Þ¤À¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂçºå¤Î¤È¤¢¤ë±Ø¶á¤¯¤Ç¡¢»ä¤¿¤ÁÊÝ¸î¼Ô¤â1½µ´ÖÅìµþ¤«¤éÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÁª¼êÃ£¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Áª¼êÃ£¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¹ç½ÉÀ¸³è¤â¡¢1½µ´Ö¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤í¤©¡Ä¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡£¼¸¤é¤ì¤ë¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡ª¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÌµ»ö¤È¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤òµ§¤Ã¤ÆÀ¼±ç¤òÁ÷¤ëËèÆü¡£
°ì¾¡¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ìÆü°ìÆü½É¤ò±äÇñ¡¢·ë²Ì1½µ´Ö¤ÎÂÚºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¿ÆÃ£¤ÏÁª¼êÃ£¤Î¹ç½ÉÀ¸³è¤òÉÕ¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤À¡£Ãë¿©¤ä´Ö¿©¤Î¼êÇÛ¡¢ÀöÂõ¤ÎÍ¶Æ³¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤äÂçÎÌ¤Î²ÙÊª¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¡£
¤Ä¤¯¤Å¤¯¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¦½Ö´Ö
¤³¤¦¤¤¤¦»þÉãÊìÃ£¤¬¤È¤Æ¤â²÷¤¯¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¹ç½É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Ê¤¼¤«Áª¼êÃ£¤Ë¤â¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¡ÖÉé¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡©
¤¤¤äËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤¬¡£
µÕ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¡¤ó¤À¤«¶õµ¤¤¬ÅÃ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Î»×¤¤¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢¡ÖÉé¤±¤ëµ¤¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ê»þ¤â¤¢¤ë¡£
¤¨¤¨¤¤¡ª¤È¿¶¤êÊ§¤¤¤¿¤¤²¿¤«¤Î¤»¤¤¤Ç¶õµ¤¤¬ÅÃ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Ã¯¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿¶¤êÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Ìîµå¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Å¤¯¡Ö¥Á¡¼¥à¡×¤Ç¤ä¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
Ã¯¤«°ì¿Í¡¢Æó¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¿Æ¤âÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤¬¾ï¤ËÃ¯¤«¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¹ç¤¦Ãç´Ö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿1½µ´Ö¤Î¹ç½É¤Ç¡¢»ä¤â¿´¤«¤é¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÌëËè¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤ÆËÊ¤¨¤ë¡ª¡©¿Æ¤¿¤Á
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²óºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÁª¼êÃ£¤ÈÂçºå¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×·¸¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆü¿ÆÃ£¤ÎÍ¼¿©²ñ¾ì¤Î¼êÇÛ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
ËèÆüÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¿ÆÃ£¤Î¿Í¿ô¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍâÆü¤«ÅöÆü¤Î30¿ÍÁ°¸åÆþ¤ëÍ¼¿©¤ÎÅ¹¤òÍ½Ìó¤¹¤ë·¸¡Ä¡Ö±ã²ñÃ´Åö¡×¤À¡ª
¤¤¤ä¤·¤«¤·¥³¥ì¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¿ô¤ÎÇÄ°®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¿ô¤¬Æþ¤ì¤ëÅ¹¤ò¡¢¤Û¤ÜÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¸½ÃÏ¤ÇËèÆü¸¡º÷¤·¤Æ¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡ÄÌîµå¤¼¤ó¤¼¤ó´Ø·¸¤Ê¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¡¼¤¤¡£
¤Ç¤â°ì¤Ä°ì¤Ä¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤¿¤Ó¤Ë±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¯Âçºå¤ÎÂÚºß¤ò¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÉãÊìÃ£¤ÈËèÆü³Ú¤·¤ó¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤«ÅÔ¹ç¤ò¤Ä¤±¤ÆÂçºå¤Ë±þ±ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÆÃ£¤ÎÌë¤Ï¡¢ÌëËè¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤ÆËÊ¤¨¤Æ¡ÄËÊ¤¨¤Æ¡ª¡©
ÌÀÏ¯²ñ·×¡¦°û¤ßÊüÂê¤Î¤ªÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃÂê¤Ç½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡Ä
¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿ÁáÄ«¤«¤é¤ß¤ó¤Êµå¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¡¢Áª¼êÃ£¤Î»î¹ç¤ò¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤ëÆü¡¹¡£
Â©»ÒÃ£¤¬Ìîµå¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤½Õ¤Î1½µ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¿Æ¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤À¡ª¡ª
¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡¢¾è¤Ã¤Æ¡¢µÞ¹ß²¼ºÆ¾å¾º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¡Ä²¿¤è¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Â©»Ò¤¿¤Á¡£
À¤ÅÄÃ«À¾¥·¥Ë¥¢¡¢½Õ¤ÎÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª
¤½¤·¤Æ¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¡£
ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÇµå¤ò¸«¤Ê¤¬¤é·üÌ¿¤Ë°ìÎÝ¤Ø
¡ÖÉé¤±¤¿¤é°úÂà¡×¤¬¤«¤«¤ë²Æ¤ÎÂç²ñ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡Ä
¤¤¤ä¤·¤«¤·¤Ç¤¹¡£
Ì´¸«¿´ÃÏ¤ÎÁ´¹ñÍ¥¾¡¤â¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤Ï¤Û¤ó¤Î¡¢¤Û¤©¤ó¤ÎÂ«¤Î´Ö¡£
¤â¤¦¸½»þÅÀ¤Ç¤¢¤ì¤«¤é£²¤Ä¤ÎÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¡ÖÉé¤±¤¿¤é°úÂà¡×¤¬¤«¤«¤ë²Æ¤ÎÂç²ñ¤¬¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡ª
Ìîµå¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Âç²ñ¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤Î¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤ËÂçÉé¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡£¡Ö¸ÀÎî¡×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç»ä¤â¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤¢¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¥æ¥ë¥æ¥ë´Ë¤ó¤É¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¼¡¼¡ª¡©¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¾¡¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç½ô¼ê¤òµó¤²¤Æ¥Ð¥«Áû¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Å¨¤ËÏÆ¤ò¥³¥Á¥ç¥³¥Á¥ç¤µ¤ì¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤Î´Ë¤ß¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¤è¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
Éé¤±¤Æ¶ì¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢½¸Ãæ¤·¤¿ÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤ÀÍÄ¤µ¤Î»Ä¤ëÃæ³ØÀ¸¤ÎÌîµå¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ì¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤¦ÇØÃæ
¤È¤æ¡¼¤ï¤±¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ä¾¸å¡¢ºÇ½é¤ÎÎý½¬¤ÎÆü¡£
¡Öº£Æü¤ÏÆ»¶ñ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡£¡×
¡Ö¥µ¥¤¥ó´Ö°ã¤¨¤¿¤é°ìÀ¸¥é¥ó¡Ê¥Ë¥ó¥°¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡ÖÊÖ»ö¤ÎÀ¼¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤éµ¢¤ì¡ª¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ëµ¢¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Êµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡¼¡ª¡×
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢Ëá¤±¡¼¡ª¡×
Áª¼êÃ£¤¬¤Ë¤ï¤«¤Ë¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¤è¤·¤è¤·¡£¤½¤ì¤½¤ì¡£
¤½¤æ¤³¤È¤è¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¥æ¥ë¥Ã¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÁª¼êÃ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤ÎÊý¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£
µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢¼¡¤â°ì¤Ä¤º¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤³¤¦¡ª¡ª¡ª
Êì¤â¤¤¤è¤¤¤èÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Æ¥Ä¥é¤¤¤Î¤À¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¤òÈà¤é¤ÈÊ»Áö¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³ØÌîµå°úÂà¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ï¡¢¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¹Ã»Ò±à½à·è¾¡´ÑÀï¸å¤Î£±Ëç¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á