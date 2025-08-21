1945年8月15日の終戦から、2025年で80年を迎えます。その後、国防のために創設されたのが自衛隊ですが、元・海上自衛隊自衛艦隊司令官(海将)である香田洋二さんは、「規律一辺倒の自己批判なき現在の自衛隊に一抹の不安を覚える」と語ります。今回は、香田さんの著書『自衛隊に告ぐ-元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

米軍の本音中の本音

私は２０１０年から２０１８年までの間、米海軍大学が発行する『Naval War College Review』という機関誌の掲載論文の審査員を務めていた。これは世界各国の海軍関係者、軍事研究者、戦史研究者が目を通す権威ある学術誌で、論文を掲載するためには複数の専門家の審査をパスしなければならない。

私は日本とアジアに関する論文を読み、「掲載に値する」「掲載に値しない」「補強すれば掲載に値する」というジャッジを下し、その理由も付して編集部に返すという仕事をしていた。

私が審査した論文の中には、現役の米軍人が自衛隊について論じたものも含まれていた。日米の共同訓練などの際には、米軍は「自衛隊はよくやっている」「頼りになる」などと言ってくれるのだが、雑誌に投稿する論考となると、当たり前だが完全な本音ベースで書かれているわけで、米軍がどのように自衛隊を見ているのかがあからさまになる。

ある論文では米海兵隊の中佐が日本の南西諸島防衛について論じていた。論文執筆者は陸上自衛隊との共同訓練の経験もあるのだが、彼が疑問に感じたのが陸上自衛隊の階級構成だった。陸上自衛隊は、ある程度経験を積んだ陸曹が多い。ところが、困難な状況に直面した際に、陸曹の下で黙々と任務に専念することを期待される陸士となると、圧倒的に人数が少ないというのだ。彼はそれを「トップ・ヘビー（重心が上部にある）」と嘆いていた。

陸上自衛隊は米海兵隊から見れば不安定な戦闘組織

本来であれば、軍隊はピラミッド型の組織であるべきで、下から陸士、陸曹、陸尉、陸佐、陸将というように構成されるとすると、一番下の陸士が一番多くなるのが自然である。

陸士、つまり若手で心身ともに強健な「兵」の役割は、近接戦闘において特に重要となる。近接戦闘とは、宇宙やサイバーのような新たな領域や、ドローンに代表される新兵器が使用される今日の戦場でも、戦闘の勝敗を決する最終段階で多く見られる戦闘の形態のことである。歩兵部隊が最新かつ強力な個人携行火器などの装備を使って近い距離で対峙する敵部隊と戦い、撃滅することを目的とする地上戦闘だ。

ところが、陸上自衛隊は陸士が圧倒的に少なく、米海兵隊から見れば不安定な戦闘組織ということになってしまうのだ。米海兵隊と共同作戦を行うにもうまくいかないのではないか、というのが論文執筆者の議論だった。

論文ではさらに、陸上自衛隊上級幹部（将校）が多いことも問題視していた。それはそうであろう。海兵隊の場合は大佐の連隊長が２０００人を動かすのに対し、陸上自衛隊は大佐に当たる１等陸佐の連隊長が６００人を動かすとなれば、陸上自衛隊が２０００人を動かすためには３人以上の上級将校が必要となる。

それだけ指揮する人間が多ければ、無駄な時間とスタッフが増えてしまうことになりかねない。一つの行動をとるために判断を下す必要がある部署のことを自衛隊では「結節」と言うが、結節が多ければ多いほど判断は遅くなる。

米海兵隊は一分一秒を争う上陸作戦を担う。ゆえに海兵隊が目指すべきこと、海兵隊の特性として、「agility」（敏捷性）という標語を好んで使っている。陸上自衛隊は命令が出るのが遅いし、その命令自体も、結節ごとに理解を確認しながら進めるので、全体としての敏捷性に欠ける、というのが海兵隊中佐の論文の主旨だった。

海兵隊中佐の論文自体は、南西諸島の地理的条件や日本国憲法の理解に問題があったので私は「掲載不可」とせざるを得なかったが、米海兵隊の本音がよく分かる論文だった。このほかにも、師団の規模が日米の間であまりにも違い過ぎるため、共同作戦に支障をきたす恐れがあると論じた論文もあった。

自衛隊の本質から大きく外れる

この関連では、さらに深刻な話もある。陸上自衛隊は那覇市に司令部を置く第15旅団を南西諸島有事が発生した場合の初動担任部隊と位置付けているが、現在の人員は約２５００人だ。これに１個連隊を追加して師団に格上げすることになった。

これは全く構わないのだが、問題はその規模だ。新たに生まれる「第15師団」は３０００人規模になるという。これでは陸上自衛隊の特殊な基準に当てはめても、旅団レベル、しかも小さめの旅団ということになってしまう。米軍から見れば連隊レベルの代物であり、師団はおろか旅団と呼ぶのも憚られる規模だ。

第15旅団を指揮する旅団長は陸将補、つまり少将である。これに対し、第15師団に格上げされれば陸将が師団長を務めることになる。この場合の陸将は、米軍で言えば中将ということになる。同じ沖縄で海兵隊の第３海兵遠征軍を率いるのは中将である。第15旅団の格上げは、司令官の階級をそろえることが狙いだとも報道されている。

つまり、第15旅団の格上げは、純粋に戦闘力を強化するための措置ではないというわけだ。自衛隊と米軍の組織図を見比べたときに均衡がとれているように見えて美しいかもしれないが、我が国防衛のための戦闘を旨とする自衛隊の本質から大きく外れるものといわれても仕方がない。

米海兵隊や米陸軍の指揮官が「陸上自衛隊は沖縄に師団を置いている」と聞けば、少なくとも１万人以上の大規模部隊が駐屯していると誤解してもおかしくない。こうした認識のギャップが「戦場の霧」をさらに濃くしてしまうことを私は懸念する。

指揮官の「格」

同じ「師団」や「連隊」と名乗っていても、その規模が全く異なれば、作戦に支障をきたしかねない。こうした懸念の解消に陸上自衛隊が本気で取り組めば、それは、杞憂に終わるかもしれない。日米双方が緊密に連絡を取り合い、顔を合わせ、共同訓練を重ねれば、お互いがお互いを理解できる可能性はある。

だが、そうした見方は、あまりにも楽観的に過ぎると私には思える。意思疎通を緊密にしようとしても、指揮官同士の「格」の問題が生じてしまうと考えるからだ。

例えば、連隊長を務めるのは、どこの陸軍でも大佐クラスが一般的である。陸上自衛隊の場合は「１等陸佐」ということになるのだが、英語では「Colonel（大佐）」である。「連隊」の規模が違い過ぎれば、作戦現場における日米間の調整を大佐同士で行う際に齟齬が生じかねない、というのが私の懸念だ。

何を言っているのか、階級が同じであれば問題はないではないか、と思われるかもしれない。あるいは、階級に関係なく分かりあうことは可能だ、という考え方もあろう。だが、同盟国同士の対話においても階級は極めて重要であり、しかも階級に見合った経験を積んでいなければ話はかみ合わない。２０００人を統率する経験を有している指揮官と、６００人しか率いていない者の経験値はおのずから異なる。

米海兵隊の海兵遠征軍は３個しか存在しない。このうち、沖縄の第３海兵遠征軍（III ＭＥＦ）は唯一、米国国外に司令部を置く海兵遠征軍である。つまり、海兵隊のみならず米軍全体を見渡してみても極めて重要な部隊であると言える。

おそらく、III ＭＥＦ司令官と第15師団司令官とでは見える景色が全く違う。第15師団長が緊密にIII ＭＥＦ司令官と意見交換することは、良い勉強になるであろう。だが、中国と対峙する最前線である沖縄の師団長は、勉強するためにいるのではない。有事ともなれば、米軍と肩と肩を組んで戦わなければならないのだ。この時に、司令官同士の間で経験、識見、力量に大きな違いがあれば、問題が生じるのではないだろうか。

海上自衛隊の一大改革にチャレンジした

実は、海上自衛隊でも同じようなことがあった。

海上自衛隊では長らく、戦闘部隊の基本単位である「護衛隊」は１隊につき２〜３隻の護衛艦が所属し、それぞれの艦長を務めるのは２等海佐、この２〜３隻を束ねる護衛隊司令が１等海佐であった。



しかし、これでは２隻隊の場合、１隻が修理に従事すれば、護衛隊司令と艦長が同じ船に乗っているということになり、何のために護衛隊司令がいるのか分からなくなる。さらに、国際標準では、大佐が率いる「隊」は４隻から６隻を擁するというのが通り相場だ。

当然のことながら、２隻の艦を率いる場合と、４〜６隻の艦を率いる場合では、求められる知識、経験、力量は異なる。日米協議の場で海上自衛隊の１等海佐と米海軍の大佐が話し合うとなれば、相手の言っていることがよく理解できなかったり、お互いに「合意した」と思っていても実は全然違うことを考えていたりしたという結末に終わりかねない。

ちなみに、海上自衛隊は、私の時代に世界水準に合わせるように改変している。かねてからこうした問題意識を持っていた私は、海上幕僚監部防衛課長として防衛力整備計画を担当していた１９９０年代後半に一大改革にチャレンジした。護衛隊に所属する艦を４隻に増やすため、水増しをやめて護衛艦隊所属の護衛隊数を３分の２として、１個護衛隊を４隻編制とする案を策定した。

もちろん、１佐の配置数減に直結するこの案には部内の抵抗も強く実現には数年を要した。最終的には、私が防衛部長離任後の２００４年に改定された中期防衛力整備計画で、各護衛隊群の下に２個護衛隊を置き、各護衛隊には護衛艦４隻を配する編制に改めることとされ、ようやく実現した。この時、護衛艦部隊の元締めである護衛艦隊司令官であった私は、ようやく海上自衛隊の護衛隊が世界水準になったとの深い感慨に浸った覚えがある。

この結果、海上自衛隊の１等海佐は米海軍の大佐と同じような経験を積むことができるようになった。いわば“共通語”で話せるようになったということだ。航空自衛隊も１個飛行隊は約18機が所属しており、米空軍との齟齬はない。また、海空自衛隊で同格の護衛艦艦長と飛行隊長は共に２佐であり、部隊規模は国際標準でも名と体が一致している。

陸上自衛隊はガラパゴス化が起きている

これに対し、陸上自衛隊は国際標準とは関係なく部隊編成を行うガラパゴス化が起きているのは前述した通りだ。海上自衛隊、航空自衛隊と比較すれば、陸上自衛隊の特殊性を理解していただけるのではないだろうか。

ここまで述べた陸上自衛隊の部隊長の階級について整理しておこう。

前述のように、陸上自衛隊では師団長が陸将、旅団長や主な団長が陸将補である。これは諸外国の陸軍とは事情が異なる。現在、一部の国を除き、師団長は少将、旅団長は少将の１階級下に位置する准将である。ところが、自衛隊に「准将」という階級が存在しない。このため、海外では准将が指揮する旅団などは少将に当たる陸将補、少将が指揮する師団は中将に相当する陸将が務めている。

こうした陸上自衛隊の人事は旧陸軍の伝統を引き継いだものだ。とはいえ、旧陸軍とは異なり、陸上自衛隊の師団や旅団の規模はかなり小規模であるのは既に述べた通りだ。つまり、外国軍では少将が指揮する師団であっても、陸上自衛隊では中将が指揮し、しかも師団の規模は旅団以下のレベルにとどまっているといういびつな状況なのだ。

ちなみに、海空自衛隊の護衛艦隊や航空方面隊司令官は海将や空将（中将に相当）、護衛隊群司令や航空団司令は海将補や空将補（少将に相当）が務めている。護衛隊群司令や航空団司令のレベルであれば少将ではなく准将が務める場合もあるが、海空自衛隊の配置は国際標準に沿っている。

この際、海空自衛隊についてもより国際標準に沿った形にすることも考え、准将を新設し、陸自の旅団長、海自の護衛隊群司令、空自の航空団司令等に当てることが適当であろう。

※本稿は、『自衛隊に告ぐ-元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。