外国人「夏休みの宿題は虐待」に上白石萌音ニコニコ「日本は決まりだから。がんばりましょう」

女優の上白石萌音（27歳）が、8月20日に放送されたバラエティ番組「世界くらべてみたら」（TBS系）に出演。海外では夏休みの宿題がない国もあるが、日本の人に向けて「がんばりましょう」と伝え、「“せかくら”の良心！」という声が上がった。



番組に出演している外国人から、日本に夏休みの宿題があることについて「おかしいと思う。休みの間に仕事をさせるんですよ？」「虐待」という意見が出た。



上白石はニコニコと微笑みながら意見を聞いていたが、「でもね、日本は決まりだから、みんながんばりましょう」とテレビから声を掛ける。スタジオからは「“せかくら”の良心！ありがとう」という言葉と共に拍手が起こった。