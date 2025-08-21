阿部サダヲさん主演、松たか子さんがヒロインを務めるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系、木曜午後９時〜）の第6回が8月21日に放送される。

【写真】ネルラは黒川に助けを求め…

阿部さん演じる原田幸太郎は独身主義の弁護士。「結婚しない」と宣言してきたが、ある日ミステリアスな女性・ネルラ（松さん）と運命の出逢いを果たし一目ぼれ。電撃結婚することに。しかし妻には大きな秘密があって――。

脚本は、大河ドラマ『光る君へ』、連続テレビ小説『ふたりっ子』の大石静さん。監督は大河ドラマ『青天を衝け』（2021年）、連続テレビ小説『ひよっこ』（2017年）などヒット作を担当してきた黒崎博さん。

主題歌はOasisの『Don’t Look Back In Anger』

＊以下、8月21日放送回のネタバレを含みます。

第６回あらすじ

「これから惚れた女のために、一緒に戦いましょう」――弁護士・原田幸太郎（阿部サダヲ）は、刑事・黒川竜司（杉野遥亮）にそう告げる。

幸太郎は、妻・ネルラ（松たか子）が15年前に元婚約者・布勢夕人（玉置玲央）を殺した犯人だと疑う黒川が、ネルラに恋心を抱いていると気づいたのだ。



（『しあわせな結婚』／(c)テレビ朝日）

一方、15年前についた"嘘"について、警察にすべてを打ち明ける決心をしたネルラは、幸太郎に付き添われて黒川のもとへ。

事件前、布勢が弟・鈴木レオ（板垣李光人）の誘拐を偽装し、父・寛（段田安則）に身代金を要求する電話をしたこと、口論になり激しいもみ合いになったこと、当時、警察に揉めた原因は”布勢の女性関係”だと嘘をついたこと…。

それを聞いた黒川は、ネルラが思い出したという事件現場にいた第三者の存在に加え、布勢の大学時代の交友関係を洗い直そうと考える。

黒川が突然…

そんな中、無事に事情聴取を終え、幸太郎とともに帰ろうとするネルラに、黒川が突然「明後日、誕生日ですよね？」と切り出して…。



（『しあわせな結婚』／(c)テレビ朝日）

黒川に言われるまですっかり失念していた幸太郎とネルラだが、鈴木家ではネルラの誕生日会が行われる。すると寛がおもむろに、幸太郎とネルラに「あんたとネルラは、ここを出て、２人で暮らしてもいいんだよ」と言い始める。

想像もしなかった父の言葉に、結束の固い家族の中で生きてきたネルラは…？

そんなある日、幸太郎に黒川から電話がかかってきて…!?