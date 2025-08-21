石井杏奈、まるで“テイラー・スウィフト”金髪ボブ×黄色ワンピで太ももチラ見せ「人類で1番可愛い」「夏休みのギャル」
ダンス＆ボーカルグループ・E-girlsの元メンバーで俳優の石井杏奈（27）が20日、自身のインスタグラムを更新。金髪ボブ×黄色ワンピで“テイラー・スウィフト”のような姿を公開した。
【写真】「人類で1番可愛い」ミニワンピから太ももチラ見せする石井杏奈
「夏、ラストスパートだ」とコメントし、金髪が映えるミニ丈の黄色ワンピースをまとい、片脚を上げたユニークなポージングで太ももをチラ見せ。ビタミンカラーで夏らしい姿を披露している。
石井は、7月に髪色をハイトーンへ“イメチェン”。今回の投稿にファンからは「人類で1番可愛い」「夏休みのギャル」「金髪似合いますね PJにはなれないですけど（笑）」「まじでテイラーみたい可愛い」などと反響が集まっていた。
