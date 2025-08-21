木村文乃さん主演で、教師とホストの純愛を描いたドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系、木曜午後10時〜、TVer、FODなどで見逃し配信中）の第7話が8月21日に放送される。

裕福だけれど厳格で窮屈な家庭で育った真面目な高校教師・小川愛実（木村文乃）。貧しい家庭で育った文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）に出会い、言葉や社会について教えていく秘密の“個人授業”を行うことに。次第に距離を縮めていく2人だが、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく２人を襲い――。

脚本は、ドラマ『白い巨頭』、『昼顔』シリーズの井上由美子さん。主題歌はレイニの『Spiral feat. Yura』

＊以下、8月21日放送回のネタバレを含みます。

第７話あらすじ

小川愛実（木村文乃）との“お別れ遠足”の後、カヲル（ラウール）は川原洋二（中島歩）に歩道橋から突き飛ばされ、階段を転げ落ちてしまう。救急隊員が駆けつけ、カヲルはそのまま入院することに。

一方、学校でカヲルと会っている所を生徒の沢口夏希（早坂美海）に目撃されていた愛実は、教頭や保護者から説明を求められる。カヲルとはもう会わないと伝えて謝罪する愛実に、夏希の母・あかり（映美くらら）は「ホストとは二度と関わらない」と念書を書くよう求める。

入院しているカヲルの元を、警視庁捜査一課の刑事が訪ねて来る。怪我をした状況について聞かれるカヲル。

見舞いにやってきた竹千代（坂口涼太郎）に、カヲルは愛実と会っていたことを打ち明ける。

愛実は川原と会うことに…

カヲルを突き飛ばしたことがバレるのではと怯える川原は、愛実に会えないかとメッセージを送る。

愛実はトラブルがあったので行けないと断るが、どうしてもと粘る川原に根負けし、仕事帰りに会うことに。



トラブルについて聞かれ、言葉を濁す愛実。川原は右手に怪我をしていた。さりげなくカヲルについて聞き出そうとする川原に対し、愛実はもう二度と会うことはないと話す。

家に帰った愛実は父・誠治（酒向芳）からカヲルとのことについて執拗に責められる。耐えかねて家を飛び出した愛実は、電話をかけ…。