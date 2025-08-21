高齢者が高齢者の親を介護する、いわゆる「老老介護」が今後ますます増えていくことが予想されます。子育てと違い、いつ終わるかわからず、看る側の気力・体力も衰えていくなかでの介護は、共倒れの可能性も。自らも前期高齢者である作家・森久美子さんが、現在直面している、96歳の父親の変化と介護の戸惑いについて、赤裸々につづるエッセイです。

粗相を隠そうとする父の心理

2025年春、父が老人ホームに入居してから1年半が経った。96歳の父の友達は全員亡くなってしまい、昔の話をできる相手は私しかいない。

出張の日以外は夕方1時間から1時間半程父の居室に行き、夕食の時間まで、お茶を飲みながらおしゃべりをしてから私はホームを後にする。帰宅後にまた机に向かって仕事をするのが、私の一日の行動パターンとしてすっかり定着している。

ホームのスタッフが居室の掃除と洗濯をしてくれるのは週に2回。清潔な状態が保たれていてありがたい。掃除がない日に私が行った場合は、ベッドサイドの机の上を拭いたり、洗濯物を畳んだり、届いた郵便物を読んであげたりする。

父はいつも穏やかな表情を浮かべている。家で面倒を見ていた時よりイライラすることはずっと少なくなり、私との親子喧嘩は激減した。

私は父の居室に入るといつも、さりげなくトイレをチェックする。下痢をしている時は便器の内側に飛び散って付着しているのですぐわかる。

「パパ、下痢したみたいだね？」

「そうだったかな」と父はあやふやな返事をした。

ゴム手袋をはめて掃除の準備をしながら、父に確かめた。

「下痢は1回だけ？ おなかは痛くない？」

父はニコニコしながら言う。

「俺は体が丈夫だ。おなかはまったく痛くない」

でも、便座に座る前に便は漏れなかったのだろうかと気になって訊ねた。

「それなら良いけど、下着は汚さなかった？」

「汚してない」

それが嘘なのは、父の足元を見てわかった。軽く丸めたトランクスが1枚ベッドの下にある。粗相をしたのをホームのスタッフに知られるのが恥ずかしくて、父は隠しておきたかったのだろう。どんなに歳を取ろうと、下の始末は自分でできているというプライドが父を支えているのかもしれない。

病気でないからとナースコールを押さない父

汚れたトランクスを隠したことより、その後着替えたことを褒めたいと考え、一呼吸おいてから声をかけた。

「汚れたのを自分で履き替えていたんだね！」

「褒めるほどのことではない。誰だって汚れたら取り替えるだろう」

うーん。さっきは「汚していない」と言っていたのに話が変わってしまっている。認知症特有の取り繕いで、粗相の後の行動を都合の良いようにすり替えているようにも見える。

父は自力歩行しているため、トイレの介助をしてもらっていない。スタッフの人は父が言わない限り、下痢をしていることに気付きにくいかもしれない。私は老人ホームの介護スタッフに報告に行き、掃除の日以外にもトイレの状態をチェックしてほしいとお願いした。

トランクスの処理はスタッフがすると言ってくれたのだが、すでに私が下洗いをして漂白剤につけた後に洗濯を済ませていた。後で考えたら、ホームにはホームの洗濯や消毒のルールがあって、私がしたのは余計なことだった可能性もある。どうするのが正しいのか聞いておかなければならないと思った。

父の居室に戻り私は言った。

「スタッフの人がね、下痢をしたらナースコールを押してくださいっておっしゃっていたよ」

入居した時から何度か説明しているのだが、父はこれまで一度も押したことがないという。父は戸惑った表情をして私に訊ねる。

「ナースコールの『ナース』は看護師さんのことだ。俺は病気でないから呼べないんじゃないか？」

こういう時はまず、健康であることを称えなければ、父は素直に聞いてくれないとわかっている。私は心の中で、「あーぁ、ちょっと面倒くさい」とつぶやきながらも、優しく父に言った。

「健康なのは素晴らしいと思うよ。でもね、病気じゃなくても、頼みたいことがある時はナースコールを押して構わないんだよ」

「わかった」と返事をしてくれたけれど、たぶん父は今後もナースコールを押さない気がする。

献立表にオムライスがあるとテンションが上がる父

健康とは言っても年相応に、父は高血圧と高脂血症の治療薬と、認知症の進行を抑える薬を服用している。定期的に病院に行っているが、午前中の診察の後、私とランチするのを楽しみにしているようだ。毎回、ホームに戻るのは午後2時頃になる。

父のスケジュールと私の仕事の予定を組み合わせて考えると、行ける日が限られるので決めるのが結構難しい。

父が老人ホームの敷地内にあるデイサービスに行くのは週に2回。病院は土日が休診だから、週に4日は無理な日がある計算だ。残りの3日のうち、私が午前中から午後まで一緒に過ごせる日を選んで予定を立てなければならない。あれこれ仕事が入っているため、手帳を見ながら考えていると父は言った。

「おまえの都合の良い日でいいぞ」

そして久しぶりに父の得意のセリフが出た。

「いつでもいい。俺は『サンデー毎日』だからな」

「仕事がないのは毎日が日曜日のようなものだ」という、父が退職した当時に流行った、週刊誌の名称に引っかけたギャグだ。私が気を使って、ウフッと笑ってみせると父はご満悦の表情だ。

やっと病院に行く日が決まり、私は父の居室の壁にかかったカレンダーに印を付けるため、太いサインペンを持って立ち上がった。

「金曜日に○をつけておくね。事務所に欠食届けも出しておくよ。ランチしようね」

すると父は机の上の献立表を手に取って、おもむろに私に質問する。

「金曜の昼ご飯は何かな？ 見てくれ」

なるべく自分で文字を読んでほしいので、父に眼鏡を手渡して私は言った。

「パパが自分で確かめて」

献立表を見た途端父は、子どもみたいにはしゃいだ声を上げた。

「オムライスとカレーコロッケだ！ 食べたいから、病院は違う日にしてくれ」

「えっ！」と思わず私は叫んだ。ホームの食事を担当する業者が変わり、父好みのメニューが増えて食事を楽しんでいるのは良かったと思うが…‥私は再び手帳を開き、日程を考え直さなければならなくなった。

コーラブームの次に、牛乳ブームがやってきた

杖を突かずに歩けることを誇りにしている父だが、ベッドから立ち上がった時などに足元がふらつくことが増えてきた。それでも「夕食の時間ですよ」とホームのスタッフが呼びに来てくれると、父は急にシャキッとする。居室に鍵をかけて食堂に向かって廊下を歩き出す父に、寄り添う形で私も廊下に出る。

並んで歩く父は肩甲骨のあたりが少し丸まり、首がやや突き出た姿勢になっている。私は背中に手を当てて言った。

「背中ピッでしょ」

父は歩きながら背筋を伸ばした。私は「親ばか」ならぬ「子ばか」なのかもしれないが、96歳になっても姿勢を直そうとする父を偉いなと思った。

ところがやはり足を持ち上げる力は衰えているようで、通院の際に病院の玄関と駐車場の間にある7、8センチの段差に躓いて、父が転んでしまった。

地面に両手をついた父を抱き起こして私は謝った。

「ごめんね。私が手を繋いでいれば良かったね」

「いや、おまえのせいじゃない…‥俺も歳を取ったな」

悔しそうにつぶやく父を見て、やがて私にもこういう日が来るのだと思って切なくなった。父を車の助手席に座らせてから、手や足を動かしてもらってチェックしたが、ケガはしていないようだ。

「無事でよかった」と私が言うと、父は胸を張って答えた。

「牛乳が好きだから、骨が丈夫なんだと思う」

以来私は、父の居室の冷蔵庫に125mlの小さな牛乳パックを常に入れておくことにした。

3個一組で売っているので、父に念を押した。

「食事に牛乳が付いている日もあるから、1日１パックにしてね」

父は素直に「うん、わかった」と返事をするが、翌日に行くと冷蔵庫から牛乳パックは消えていて、ごみ箱に空箱が3つ入っている。春から続いていたコーラブームが去り、父に新しく牛乳ブームがやってきたのだ。

「パパ、いくら牛乳が体に良いといっても、ちょっと飲みすぎだよ。献立表を見たら、朝食にも牛乳が出ていたね。飲み過ぎて下痢したら困るでしょ」

「俺は丈夫だ、牛乳でおなかを壊すことはない」

そんなやりとりが毎日続き、私は1度に差し入れる牛乳の数を１個に減らした上に、冷蔵庫の扉に「牛乳は1日1個」と張り紙をした。こうすれば、冷蔵庫に牛乳がないのは自分が飲んでしまったからだと気付くのではないかと期待をこめて。

しかし、夜になると「明日は牛乳をもっとたくさん買って来てくれ」と電話がかかってくる。張り紙の効果はまったくないようだ。

投票所の父の後ろ姿を忘れない

牛乳を何パック飲んだのか忘れる父なのに、例えば政治や株価などの時事ネタなどについてはしっかりとわかっていて、認知症になる前と同じように自分の考えを話してくれる。7月の参議院選挙の前には、父がどの党を推しているかやその理由も教えてくれた。投票日の前日、父が私に聞いてきた。

「明日、何時に迎えにきてくれるんだ？」

今夏は北海道も高温が続いているので、私は父を外に連れ出すことに不安があった。

「車の中も陽射しが強くてすごく暑いから、投票に行くのはやめない？」

そう言う私を父はたしなめた。

「選挙権を行使するのは当たり前のことだ」

投票所の体育館の中を、父は普段より大股で進んで行く。背筋を伸ばししっかりと歩く父の後ろ姿を、私は忘れない。



父、投票所へ。しっかりとした足取り

（つづく）

