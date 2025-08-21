黄身のとろっとした食感と白身の半熟加減がおいしい「温泉卵」。どんぶりや豆腐にのせるだけで彩りがアップする優れものですが、自分で作るとなるとハードルが高く感じる人もいるのでは？実はレンジで簡単に作る裏ワザがあるので、早速見ていきましょう。

電子レンジで1分！「温泉卵」の簡単レシピ

まず用意するのは、温泉卵を作る際に器となる耐熱ボウルや電子レンジ対応のマグカップ。底面が広いと卵が広がってしまうため、なるべく底面の狭い器を選びましょう。

次に器に卵を割り入れ、レンジをかけた際に爆発しないよう、黄身と白身の両方に爪楊枝で数か所穴をあけます。最後に、卵の表面にかぶるくらいの水を入れ、ラップはかけずにレンジでチン。卵の状態をチェックしながら600Wで40から60秒ほど加熱すれば完成です。残ったお湯はすぐに流すこともお忘れなく。

ちなみに、うまくトロトロの温泉卵にするには30秒くらいで卵の状態を確認し、5秒ずつ追加加熱していくのがポイント。たった1分あれば作れてしまうので、ぜひチャレンジしてみてください。



（イメージ写真：stock.adobe.com）

お鍋で作った温泉卵をつるりと出せる裏ワザ

お鍋で温泉卵を作る時は、沸騰させたお湯をコンロから外し、卵を殻のまま入れて10分から15分程度待ち、すぐに氷水で冷やします。

この場合に困るのが、白身が殻からうまく剥がれないこと。せっかく上手にできたのに、見た目が汚くなってしまうのは悲しいですよね。

そこで役立つのが温泉卵をつるりと出す裏ワザで、卵を割る前に10回ほどしっかり振るだけ。殻に残った白身をスプーンでこそげ取る必要がなく、見た目もきれいな温泉卵が簡単に作れます。

お手軽にトライできるので、ぜひ温泉卵作りに挑戦してみてください。