結婚1年の元乃木坂46、海外の街中でおなか丸出しに！ 「このコは天使？」「可愛すぎなんですけども」
元乃木坂46でタレントの高山一実さんは8月20日、自身のInstagramを更新。プライベートと思われる姿を披露しました。
【写真】プライベートショット？ に反響
コメントでは、「かずみん素敵な時間をお過ごしですね、お似合い可愛いですね」「おなか〜」「かずみん素敵な時間を過ごしてますね」「可愛すぎなんですけども」「乃木坂時代からよくお腹出してましたね」「綺麗です」「このコは天使？」「旅行ですかーーーー！」「ナチュラル感満載でとってもいい写真」など、称賛の声が多数寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】プライベートショット？ に反響
「かずみん素敵な時間を過ごしてますね」高山さんは「おはよう」とつづり、4枚の写真を投稿。韓国にいるのでしょうか、後ろに写る建物や看板にハングル文字が書いてあります。街中で撮影していますが、高山さんは変装などしておらず、おなかがあらわになったコーディネートに身を包んでいます。かわいらしい表情も見せており、自然体な姿が魅力的です。高山さんは2024年7月に、QuizKnock・ふくらPさんとの結婚を発表していました。
撮影中の色っぽいショットも6月14日には、モデル撮影中の様子を公開していた高山さん。1枚目では色っぽい服装とポーズを披露しています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)