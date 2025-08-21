汗ムレ、肌へのはりつき知らず！最新「吸汗速乾ウェア」2選｜ワークマン・ピーチジョン

蒸し暑い日が続くと、汗でベタつき、ますます不快に……。

そんなときこそ、衣類選びに注目です。吸汗速乾や接触冷感素材なら、汗をかいてもサラッと快適。体の熱を逃がしてくれて、熱中症対策にも◎！

今回は、毎日着やすい最新の機能性衣類2選をご紹介します。

エックスシェルター 暑熱半袖ポロシャツ

●エックスシェルター 暑熱半袖ポロシャツ

1900円（税込み）／ワークマン

遮熱、UVカット、超速乾など、暑熱対策に有効な14もの機能を持った革新的素材で作られたポロシャツ。汗を素早く吸い取って表面に移動させるので、肌がベタつきにくく快適な着ごこち。

クーリッシュタンク

●クーリッシュタンク

2400円（税込み）／PEACH JOHN

クーリッシュタンクさわるとひんやりする吸汗速乾素材を使ったタンクトップインナー。生地表面には凹凸があり、汗をかいても肌にはりつかず快適。わき汗パッドもついているため、汗じみ対策もばっちり。

厳しい暑さが続くこの夏も、ひんやり触感の吸汗速乾性衣類で快適に！ 毎日の生活がもっと快適になるよう、ぜひ取り入れてみてくださいね。

教えてくれたのは……

石原新菜先生

「イシハラクリニック」副院長、「ヒポクラティック・サナトリウム」副施設長。帝京大学医学部卒業後、同大学病院にて研修医として2年勤務。現在は、主に漢方医学、自然療法、食事療法による治療を行う。

（『オレンジページ』2025年8月2号より）