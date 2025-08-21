全世界でヒット中のNetflix（ネットフリックス）アニメ「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」偽グッズが、中国大型オンラインショッピングモールサイトで不法販売されていると、海外メディアが報じた。

韓国メディアのスポーツ東亜などは21日、中国企業が運営する通販サイト「AliExpres（アリエクスプレス）」や「Temu（テム）」などで、同アニメに関するTシャツやカバン、人形、毛布など、多くの違法グッズが販売されているとした。

同メディアは「以前にも『イカゲーム』など、世界的な人気を集めたドラマやコンテンツなども、中国内での不法複製物流通と無断視聴問題が起きたことがある。特に『イカゲーム』シリーズ1が公開された直後、中国大型オンラインショッピングモールで、偽物グッズを販売した業者たちは、大きな利益を得たこともあった」と指摘した。

「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」は、K−POPの女性スーパースター3人が、「もう一つの仕事」でもある悪魔ハンターとして、秘密の能力を使って不可思議な脅威からファンを守る様子を描いた作品。イ・ビョンホンら大物が声優として参加していることや、一部の劇中歌をTWICEが歌っていることでも話題となっている。