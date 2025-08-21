2020年（平32）シドニー五輪女子マラソン金メダリストの「Qちゃん」こと、高橋尚子さんが21日、X（旧ツイッター）を更新。母校、県岐阜商の甲子園での健闘に感謝の言葉をつづった。

「県岐商VS日大三 今日も暑く熱い試合でした。両校とも有難う」とした上で、「怖くて落ち着けずウロウロしながら見てましたが、選手たちの方が冷静でした。最後まで笑顔が光ってた。心に残る県岐商の甲子園でした」と、最後は星の絵文字を添えてつぶやいた。

2009年（平21）以来、16年ぶりにベスト4まで勝ち上がった県岐阜商は、同日行われた全国高校野球選手権準決勝で日大三（西東京）と対戦。延長10回タイブレークの接戦の末、2−4で敗れた。今大会、公立校としては唯一、ここまで勝ち上がったが、平安（京都）に敗れて準優勝だった56年以来、69年ぶりの決勝進出はならなかった。

19日の準々決勝では、47年前にも対戦して勝っている横浜（神奈川）に延長11回タイブレークの末、8−7でサヨナラ勝ちした。生まれつき左手の指が欠損している横山温大外野手（3年）が、大会を通じて活躍したことでも話題となった。

高橋さんは岐阜市生まれで91年に同校を卒業している。岐阜市には市岐阜商もあるため、こちらは「市岐商（しぎしょう）、県岐阜商を「県岐商（けんぎしょう）」または「岐商（ぎしょう）」と呼んでいる。