SHIHO¡¢¿Æ»Ò¤Ç°µ´¬ÈþµÓÈäÏª ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡ÖµÓÄ¹¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/21¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÄ¹½÷¤Î¼ÓÍö¡Ê¥µ¥é¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤¿¹âµé¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSHIHO¡¢¿Æ»Ò¤ÇÌ¥¤»¤ë¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
SHIHO¤Ï¡ÖLAÈ¯ ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤È¥Þ¥¯¥í¥Ó¿©ÉÊ¤ò°·¤¦¹âµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼ erewhon ¤Ø¡×¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¥»¥ì¥Ö¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ë¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¯¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£SHIHO¤È¥µ¥é¥ó¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµÓÄ¹¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥µ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤â¤¦¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SHIHO¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë³ÊÆ®²È¤Î½©»³À®·®¤È·ëº§¤·¡¢2011Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë¥µ¥é¥ó¤ò½Ð»º¡£¥µ¥é¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤â¥Á¥å¡¦¥µ¥é¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡SHIHO¡¢LAÈ¯¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
