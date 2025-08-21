「今年もウチに」高岡早紀、自宅ガーデニングで“珍しいキノコ”披露「えっ！凄い!!」「ご利益ありそう」
歌手で俳優の高岡早紀（52）が21日、自身のインスタグラムを更新。自宅のガーデニングを披露し、珍しいキノコを公開した。
【写真】「ご利益ありそう」自宅ガーデニングで“珍しいキノコ”を披露した高岡早紀
高岡は「おはよう。今年もウチにやってきたよ」と書き出し、1枚の写真をアップ。植木鉢に入れられた土から立派に生えているのは「幸運きのこ」と呼ばれる「#コガネキヌカラカサタケ」だ。
投稿では「今日も良き日にしましょうね」と呼びかけ、「#早紀おウチガーデニング」とハッシュタグをつけた。
これに対しファンからは「うわぁー綺麗な色」「えっ！これキノコなんですか？凄い!!」「絵に描いたようなキノコ」「ベレー帽みたいで可愛いらしい」「本当にご利益ありそうですねー」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「ご利益ありそう」自宅ガーデニングで“珍しいキノコ”を披露した高岡早紀
高岡は「おはよう。今年もウチにやってきたよ」と書き出し、1枚の写真をアップ。植木鉢に入れられた土から立派に生えているのは「幸運きのこ」と呼ばれる「#コガネキヌカラカサタケ」だ。
投稿では「今日も良き日にしましょうね」と呼びかけ、「#早紀おウチガーデニング」とハッシュタグをつけた。
これに対しファンからは「うわぁー綺麗な色」「えっ！これキノコなんですか？凄い!!」「絵に描いたようなキノコ」「ベレー帽みたいで可愛いらしい」「本当にご利益ありそうですねー」など、さまざまな反響が寄せられている。