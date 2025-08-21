佐藤健主演のNetflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド TENBLANKが、デビューアルバム『Glass Heart』より「永遠前夜」のMVを本日8月21日21時にプレミア公開する。

同楽曲は、野田洋次郎（RADWIMPS）が作詞作曲。佐藤健のSNSではすでにMVのティザーが投稿され、YouTube生配信でメイキングの一部も公開されていた。MVは、i-dle MIYEON（ミヨン）と若手俳優 醍醐虎汰朗の2人が演じる男女の物語を描く映像に。過去の思い出を回想するシーン、生きる意味を失い彷徨うシーン、女神のように美しいシーンなど、1つひとつが見ごたえのあるシーンとなっている。

また、同MVは佐藤健自身が初監督を務めた作品に。MVの企画立案からキャスティング、撮影、編集など一貫して佐藤が監督として手掛けた。監督という立場で試行錯誤しながら、MVの制作に取り組む様子が収められたメイキング映像も近日中に公開される予定だ。

なお、デビューアルバム『Glass Heart』は、7月31日に配信リリース、8月1日にCDリリースされた。

（文＝リアルサウンド編集部）