フィギュアスケート女子10年バンクーバー五輪銀メダリストでプロとして活動する浅田真央さん（34）が21日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。ゲスト出演した06年トリノ五輪金メダルの荒川静香さん（43）の意外な一面を明かした。

浅田さんはVTRで荒川さんとの出会いを回想。小学校2年生の時に参加した仙台の合宿で初めて顔を合わせ、「凄いお姉さんだなと思ったのが最初の印象です」と振り返った。

さらに92年アルベールビル五輪銀メダリストの伊藤みどりさんと浅田さん、荒川さんの3人のグループLINEがあるといい、スタジオの出演者は「凄いな」と驚き。

浅田さんはそのグループLINEで商品名にスケーターの名前が付いたラーメン店を訪れたという荒川さんとのやり取りを明かし、「“だいすけ”っていう一番ダシのラーメンを食べた感想が“薄い”と。“やっぱり大ちゃんは豚骨味噌でしょ”というようなジョークを送るチャーミングで面白い方です」と話した。

これにスタジオの荒川さんは「収集がつかなくなる3人なので。久しぶりにしたラインがたまたまそれで、真央ちゃんよく覚えてましたね」と苦笑いし、「全然スケートと関係ないことしゃべってます」と明かした。