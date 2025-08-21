FC町田ゼルビアはJ1暫定首位浮上から一夜明けた21日、東京都町田市内の三輪緑山ベースで全体練習を行った。中2日の過密日程で迎える横浜F・マリノス戦（23日、日産スタジアム）へ完全非公開で調整。黒田剛監督（55）が練習後に取材対応し「暫定は暫定。勝負はこれから。生き残り合戦」と語った。

中2日で横浜M戦（23日）の後も中3日で天皇杯準々決勝・鹿島戦（27日）、さらに中3日で川崎F戦（31日）と過密日程が続く。来月からはアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）にも参戦する。黒田監督は「ターンオーバーという言葉は使わず、誰が出てもわれわれのAチーム（主力組）としてやれるチームづくりをする」と言う。攻守がかみ合い8連勝中。選手層が厚く、総力戦と日替わりヒーローが連勝街道を支えている。

リーグ前半戦の横浜M戦はシュート本数で相手6本を大きく上回る17本を放つも0―3で敗れ「倍以上打っても、あのようなゲームになることが教訓としてある」。決定機における反省を生かし、敵地で首位固めを狙う。

J1初参戦だった昨季は序盤から優勝戦線に加わるも、夏以降に失速。ここから真価が試される。指揮官は「あの時の悲劇感は選手も分かってると思うし、あれがいい教訓になればそういう失敗はしない。今の町田のサッカーから少しもブレることなく、強さを維持することが重要」と決意を示した。