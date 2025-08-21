

世界的な投資家であるウォーレン・バフェット、｢上からの階級闘争｣勝利発言にある真意とは（写真：AP／アフロ）

世界的な投資家ウォーレン・バフェットによる2006年の発言

緊縮財政は「健全な経済運営」の代名詞のように語られるが、本当にそうだろうか。なぜ、緊縮策が導入されるたびに、労働者の賃金は低迷し、不平等は拡大するのか。クララ・E・マッテイ著『緊縮資本主義：経済学者はいかにして緊縮財政を発明し、ファシズムへの道を開いたのか』は、緊縮政策を正当化するために用いられた「純粋経済学」の実相を分析。100年前、イタリアとイギリスで生まれたこの理論が、いかにして民主主義を骨抜きにし、私たちの社会を階級格差の固定化へと導いたのか、その核心に迫る。同書「はじめに」からの抜粋第3回（第1回はこちら、第2回はこちら）

テクノクラシーと「脱政治」理論

緊縮策が上首尾に進むのは、政策に情報を与え、正当化する一連の経済理論が存在しているためである。





本書は、政策決定においてある種の知的体系が一貫して働きかける事実を検証し、その結果生じるテクノクラシー、すなわち専門家による政府が、現代資本主義を脅威から守る上でいかに中心的な役割を担っているかを明らかにする。

テクノクラシーは、いくつかの観点から政策決定を支配している。

一つは、経済学者が権力者に助言する歴史的な慣習である。

もう一つは、認識論に関するもので、経済学者が自ら提起した論拠も含め形成した経済学の形にある。

これらの理論は、階級利益や党派を超えた立場からのものと見なされている。彼らは、経済学を資本主義における価値中立的な真理と主張し、この世のあるがままの真実であり、政治による手は介在しないと考えている。

20世紀の緊縮策を担ったテクノクラシーは、イギリスの経済学者ラルフ・G・ホートリーに端を発している。

ホートリーは、第一次世界大戦後のイギリスの緊縮指針をなす基本書や覚書を執筆した人物である。彼には、財務省の有力高官であったバジル・ブラケットとオットー・ニーマイヤーが手引きとして存在し、彼らはイギリスの経済・金融政策担当財務大臣と密に通じていた。

一方、ローマでは、イタリア経済学派が緊縮策の手引きを行った。マッフェオ・パンタレオーニは、ファシズム政権下で経済学者グループを率いる大御所として君臨していた。

総帥ベニート・ムッソリーニは、パンタレオーニの弟子であるアルベルト・デ・ステファニに財務大臣として緊縮策を指揮する特権を与えた。イタリアの経済学者たちは、この機を存分に用い、「純粋経済学」による、自然法に等置される経済学派が猛威を振るった。

彼らは、民主的な手続きにいちいち煩わされることなく、経済モデルをほとんどそのまま実地適用する点で、かつてない優位を謳歌した。時には、ムッソリーニの剛腕も相まって、政治的抑圧の鞭さえ手にすることができたのだ。

緊縮策が残した最悪の遺産「搾取」

緊縮策を「政策過誤」、すなわち内需と労働市場に圧迫をもたらす技量上の問題と考える経済学者も一部にいるが、この見方は、緊縮策のインパクトを不当に矮小化している

その繁栄と遺産は、今日に至るまで健在である。結局のところ、緊縮策の脚本に採録された財政、金融、産業の抱き合わせ政策は、労働階級そのものと、当該階級が待ち望む新たな社会経済体制に消えることなき弾痕を残している。

階層的な賃金関係の復活は、大多数にとって労働力を商品として売る以外の方法で暮らしは立ち行かず、それによって、その商品を買ってくれる雇用主が、労働力をどう用いるかに誰も口をはさめないという点で、緊縮策の決定要因をなしている。そうすることで、労働搾取率が上昇し、雇用者利益は急増することになる。

政治経済学では、資本家による搾取概念は、働き手が賃金を上回る労働力を提供する働きを指す。言い換えれば、資本家階級は、利潤として剰余価値を充当するのだ。搾取率は、国民所得のうち利潤となる部分（利潤分配率）と賃金となる部分（賃金分配率）の比較によって測定できる。

また、労働生産性を実際に支払われた賃金と比較する方法もある。いずれの指標で見ても、イタリアとイギリスでは1920年代を通じて搾取率が高くなっている。

この傾向は、当時の政治事象と照らし合わせると、緊縮策が労働者に及ぼすインパクトの帰結がはっきりと浮かび上がってくる。1919〜20年の「赤の時代」には搾取は激減し、名目日当は戦前に比べ、イギリスで4倍、イタリアで5倍となっている。

しかし、緊縮策導入を見るや、この傾向は一変した。

世界に広がる不平等と緊縮の遺産

100年後、賃金低迷による搾取、すなわち緊縮策が残した最悪の遺産は、世界的な不平等への圧力として作用し続けている。

アメリカよりはるかに不平等の度合いの少ないイタリアのような国でも、この10年間で最富裕層600万人の富が72%も増加している一方、最貧困層600万人の富は、同期間に63%も目減りしている。

公式統計によれば、2018年にはイタリア人口の8.3%に相当する500万人が絶対貧困に陥っており、2020年にはこの数字は560万人（人口の9.4%）に増加した。

イギリスも芳しい状況ではない。2017〜18年には、子どもの30%（410万人）が相対貧困にあり、そのうち70%が共働き家庭だった。2020年現在、貧困層の子どもの数は430万人に増加している。

経済学者のランス・テイラーとエズレム・エマーは、2020年のアメリカ経済のマクロ分析において、過去40年間、国内生産に占める利潤率が大幅に上昇し、同生産に占める労働率が代わりに低下した事実を示している。

資本家の利潤と労働者の損失の関係は対称であり、一方が他方から収奪する構図が見て取れる。実質賃金は労働生産性に比べて著しい遅れを示しており、搾取の増大も明らかだ。

1920年代と同様、今日もなお緊縮策のもとで勝ち組になるのは富裕なる一握りである。人口の上位1%の富裕層は、既存の富（配当、利子など）のもたらす利潤関連収入でおおむね生計を立てている。残る層として、労働収入もしくは薄給と社会給付にもたれかからざるをえない下位60%は敗北している。

2019年のアメリカ中間層の男性労働者の実質所得は、1973年のそれを下回っている。この年以来、構造的格差はアメリカの労働者から毎年2兆5000億ドルを奪い、それらは一握りの手にそのまま流れ込んでいる。

バフェットの「階級闘争」勝利宣言

世界的な投資家であるウォーレン・バフェットは、2006年にこう述べている。

「階級間闘争が存在している。それは事実だ。だが戦争を仕掛けているのは私の属する階級、すなわち富裕層であり、われわれは今のところそれに勝利している」。

本書は、その勝利がいかに圧倒的であったか、そしてそれが100年前にも繰り返され、いかにして後の常勝への道を開いたものであったかを示していく。

（クララ・E・マッテイ ： タルサ大学経済学部教授、同大学異端派経済学研究センター長）