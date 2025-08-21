■台風12号(レンレン)

【画像】九州・全国の今後の天気

2025年8月21日10時10分発表

21日9時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 薩摩川内市の西約90km

中心位置 北緯31度50分 (31.8度)

東経129度25分 (129.4度)

進行方向、速さ 北東 ゆっくり

中心気圧 1004 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 南側 150 km (80 NM)

北側 110 km (60 NM)

21日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 薩摩川内市の西約30km

予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)

東経130度00分 (130.0度)

進行方向、速さ 東 ゆっくり

中心気圧 1004 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

22日9時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 宮崎市付近

予報円の中心 北緯32度00分 (32.0度)

東経131度30分 (131.5度)

進行方向、速さ 東 10 km/h (6 kt)

中心気圧 1008 hPa

予報円の半径 105 km (57 NM)



■九州北部への影響は

九州北部地方では、２１日夜のはじめ頃から２２日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また、強風やうねりを伴った高波、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］

２１日９時に薩摩川内市の西約９０キロの位置で熱帯低気圧が台風第１２号となり、ゆっくりした速さで北東へ進んでいます。熊本県、長崎県では、風速１５メートル以上の強風域に入っている所があります。

このため九州北部地方では、台風に伴う暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となる見込みです。２２日にかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。台風が予想より北側へ進んだ場合、大雨警報や洪水警報を発表する可能性があります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［雨の予想］

２１日に予想される１時間降水量は多い所で、

熊本県 ４０ミリ

２２日に予想される１時間降水量は多い所で、

熊本県 ４０ミリ

２１日１２時から２２日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

熊本県 ８０ミリ

その後、２２日１２時から２３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

熊本県 ６０ミリ



［風の予想］

２１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州西海上 １５メートル （２５メートル）

２２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州西海上 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

２１日に予想される波の高さ

九州西海上 ２．５メートル うねりを伴う

２２日に予想される波の高さ

九州西海上 ２．５メートル うねりを伴う



［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。

強風やうねりを伴った高波、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■九州南部への影響は

九州南部では、２２日夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。鹿児島県（奄美地方を除く）では、２１日夕方から２２日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

２１日０９時に熱帯低気圧が台風第１２号になりました。台風第１２号は、２１日０９時には薩摩川内市の西約９０キロにあって、ゆっくりした速さで北東へ進んでいます。

九州南部では、風速１５メートル以上の強風域に入っている所があります。台風が予報円の中心付近を進みますと、２２日にかけて九州に上陸する可能性があります。

このため、九州南部・奄美地方では、台風や太平洋高気圧周辺の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

九州南部では、２２日夜遅くにかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるでしょう。

２１日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ３０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ６０ミリ

２２日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ３０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ５０ミリ

２１日１２時から２２日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 １５０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ２５０ミリ

その後、２２日１２時から２３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 １５０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

鹿児島県（奄美地方を除く） ２１日夕方から２２日夕方にかけて

です。



［風の予想］

２１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １５メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １８メートル （２５メートル）

２２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １５メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

２１日に予想される波の高さ

宮崎県 ２メートル

鹿児島県（奄美地方を除く） ３メートル うねりを伴う

２２日に予想される波の高さ

宮崎県 ２メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ３メートル うねりを伴う



［防災事項］

厳重警戒：土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

注意事項：強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風、高潮

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■九州・全国の今後の天気

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2120556?display=1