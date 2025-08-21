北海道の羅臼岳で2025年8月14日、20代の男性がクマに襲われ死亡した事故で、駆除された母グマは体重117キロだったことがわかりました。



また、2頭の子グマはいずれも春に生まれたばかりの0歳だったということです。



羅臼岳では8月14日、友人と2人で入山した東京都の会社員・曽田圭亮さん（26）が、下山中に登山道でクマに襲われ、死亡する事故が起きました。



曽田さんがクマに襲われた現場付近では母グマと子グマのあわせて3頭が駆除されていて、DNA鑑定の結果から、男性は母グマに襲われて死亡したと断定されています。





8月21日に北海道が開いたヒグマ対策関係者会議では、駆除された母グマは体長140センチ・体重117キロで、メスの子グマは体長72センチ・体重17キロ、オスの子グマは体長71センチ・体重17キロであることがわかりました。道総研によりますと、子グマはいずれもこの春に生まれた0歳で、親にくっついて活動する時期だったということです。また死亡した曽田さんは当時、友人とおよそ200メートル離れて登山道を下山していましたが、事故直前まで友人から先行して1人で走っていたことも新たにわかりました。曽田さんは、クマ鈴を携帯していましたが、クマスプレーは持っていなかったとみられるということです。曽田さんがクマと遭遇したと思われる現場は、カーブしていて見通しが悪く、道幅の狭い登山道でした。羅臼岳には登山道周辺にヒグマ注意報が発出されていて、現在も入山が規制されています。