大谷翔平が日本人選手3人目のMLB通算1000試合出場　1番投手・DHで「二刀流」先発　2打数1安打も4回5失点で降板

コロラド・ロッキーズ−ロサンゼルス・ドジャース 20日（日本時間21日午前9時40分試合開始、クアーズフィールド）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは20日（日本時間21日）、敵地でロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番投手・DH」で先発出場。イチローさん、松井秀喜さんに次ぐ日本人選手3人目のMLB通算1000試合出場を果たした。

前日のロッキーズ戦で今季44号ホームランを放った大谷は初回の第1打席、初球を痛烈にライトに運ぶ2塁打を放つも、その後はセンターフライ、フォアボール。8回表の打席で代打を送られ、2打数1安打。

大谷はこの日、投手として今季10度目の先発登板。コロラド・ロッキーズの先発は3勝5敗のゴードン。

先発した大谷はスイーパーなど変化球主体のピッチングだったが、2回と4回に連打を浴び、4回を投げて9安打5失点で降板。今季初勝利はならなかった。

また4回裏にはピッチャー強襲のライナーが大谷の右足を直撃するアクシデントもあった。

試合はドジャースが3ー8で敗れた。