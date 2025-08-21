¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¹ðÇò¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹Â´¶È¤¬¡Ö¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×À¼¼ÁÊÑ²½¤ÇÃÄÄ¹¤«¤é¡ÈÄÌÃ£¡É
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤«¤é¤¢¤ëÄÌÃ£¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÏÆ·ò»ù¡Ê58¡Ë¤È½Ð±é¤·¤¿¡£¿¹ÏÆ¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÀ¼¤Ë´Ø¤·¡Ö·¯¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤¢¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥Ü¥¤¥¹¡£¤½¤ì¤¬¤À¤ó¤À¤ó·Ý¿ÍÀ¼¡¢»Õ¾¢À¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡È¤é¤·¤µ¡É¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï´°Á´¤Ë¡Ø¿åÍËÆü¡Ù¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡×¤ÈÈÖÁÈÌ¾¤òµó¤²¤Æ¸ì¤ê¡¢¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥®¥ã¡¼¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Î¤É¤¬¡Ä¡×¤ÈÀ¼¼Á¤¬ÊÑ²½¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÃÄÄ¹¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤À¤ó¤À¤ó¤³¤ÎÀ¼¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤ªÁ°¤ÏÂ´¶È¤À¡£°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹Â´¶È¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÃÄÄ¹¤«¤é¡È¥È¥ê¥ªÂ´¶ÈÀë¹ð¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¡ÖÂ´¶È¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃ¤Ë¿¹ÏÆ¤¬¡Ö·¯¤ÎËÜ²»¤òËÍ¤¬¸À¤ª¤¦¤«¡©¤Ï¤èÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤È¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡ª»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¤ÇÈÝÄê¡£¿¹ÏÆ¤¬¡Öº£¤Î»þÅÀ¤ÇÂ´¶È¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ä¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¨¤¨¤Í¤ó¤±¤É¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é»ö¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡ª³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¥È¥ê¥ª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤À¤Ã¤¿¡£