九州の西の海上にあった熱帯低気圧はきょう21日午前9時に、台風12号になりました。また奄美地方を除く鹿児島県内は21日夕方から22日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。

気象台によりますと、台風12号は午前9時現在薩摩川内市の西およそ90キロの海上にあって、ゆっくりと北東に進んでいます。

台風がこのまま進んだ場合、21日夜にも薩摩半島に上陸するおそれがあります。

また奄美地方を除く県内は21日夕方から22日夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

甑島では21日午前5時半までに1時間に60ミリの非常に激しい雨を観測しました。甑島には土砂災害警戒情報が発表されていて、下甑島全域951世帯1401人に避難指示が出ています。

予想される1時間雨量は多いところで、薩摩地方60ミリ、大隅地方40ミリ、種子島・屋久島地方50ミリです。

22日昼までの24時間雨量は多いところで薩摩地方が250ミリ、大隅地方が180ミリ、種子島・屋久島地方が200ミリとなっています。

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒を呼びかけています。

