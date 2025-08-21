海外メディア「日本にモウリーニョがいる」甲子園出場中の沖縄尚学に注目
夏の甲子園に出場している沖縄尚学高の比嘉公也監督に、海外メディアやファンも注目しているようだ。
比嘉監督は今大会、フェネルバフチェ(トルコ1部)の“スペシャル・ワン”ことジョゼ・モウリーニョ監督に似ているとSNS上で話題となっていた。
するとイタリア『イル・ロマニスタ』が19日、「日本の野球コーチと…モウリーニョの驚くべきそっくりぶり!」と題した記事を掲載。「沖縄尚学高校を率いる比嘉監督が“スペシャル・ワン”に似ていると多くのユーザーが話題に」とし、次のように伝えている。
「日本にもジョゼ・モウリーニョがいる。いや、ほぼそっくりさんだ。実は最近、SNSで反響を呼んでいる人物がいる。それは比嘉という名前で、沖縄尚学高校の野球部の監督だ。現在、日本の全国高等学校野球選手権大会が開催されているため、彼は話題となっている」
この記事に対し、海外ユーザーから「ジャパニーズ・モウリーニョだ」「最高」「しかし、あの男と比べれば、日本の監督は真面目な人だということは分かる」「ブラッド・ピットに似ている」「私にはアンチェロッティに見える」などの声が上がった。
ポルトガル人のモウリーニョ監督は、ポルト時代の2003-04シーズンにUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)を制覇。2009-10シーズンにはインテルで欧州CLを含む3冠を達成した。さらにチェルシー、レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッド、ローマと数々のビッグクラブを率い、欧州3大リーグを含む異なる4か国でリーグ優勝を経験している。
沖縄尚学は19日の準々決勝で東洋大姫路高を2-1で下し、夏の甲子園では初のベスト4に進出。21日の準決勝第2試合で山梨学院高と対戦する。
比嘉監督は今大会、フェネルバフチェ(トルコ1部)の“スペシャル・ワン”ことジョゼ・モウリーニョ監督に似ているとSNS上で話題となっていた。
するとイタリア『イル・ロマニスタ』が19日、「日本の野球コーチと…モウリーニョの驚くべきそっくりぶり!」と題した記事を掲載。「沖縄尚学高校を率いる比嘉監督が“スペシャル・ワン”に似ていると多くのユーザーが話題に」とし、次のように伝えている。
この記事に対し、海外ユーザーから「ジャパニーズ・モウリーニョだ」「最高」「しかし、あの男と比べれば、日本の監督は真面目な人だということは分かる」「ブラッド・ピットに似ている」「私にはアンチェロッティに見える」などの声が上がった。
ポルトガル人のモウリーニョ監督は、ポルト時代の2003-04シーズンにUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)を制覇。2009-10シーズンにはインテルで欧州CLを含む3冠を達成した。さらにチェルシー、レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッド、ローマと数々のビッグクラブを率い、欧州3大リーグを含む異なる4か国でリーグ優勝を経験している。
沖縄尚学は19日の準々決勝で東洋大姫路高を2-1で下し、夏の甲子園では初のベスト4に進出。21日の準決勝第2試合で山梨学院高と対戦する。
FOTO - Giappone, l'incredibile somiglianza tra un coach di baseball e... #Mourinho!https://t.co/JNoyXiIIZr— Il Romanista (@ilRomanistaweb) August 19, 2025