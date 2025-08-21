ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

貼ってベルトで留めるだけ！【不二ラテックス】の「不動王」で地震発生時の家具転倒をしっかり防止！Amazonで販売中！

スクリーンショット 2025-08-01 225452


プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぐ。プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定。ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収する。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

スクリーンショット 2025-08-01 225527


設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。

スクリーンショット 2025-08-01 225536


【取り付け可能な壁面】一般的な壁紙、木材ほか貼り付け可能な壁材。和室など砂、粉が剥がれる壁面も柱や長押などの木部を活用頂ければ取り付け可能。

【取り付けできない壁紙】セメントモルタル、表面のやわらかい壁紙(指で押すとふかふかとしてはがれやすいもの)、コルク壁紙(コルクが表面に貼ってあるもの)、紙壁紙(和紙や紙布でできた壁紙)、ふすま、障子など。

スクリーンショット 2025-08-01 225549


震度7相当の実証実験をクリア。家具類の重さは、150キロまで実証済み。