森崎ウィン×向井康二W主演『（LOVE SONG）』切なさと希望が交錯する運命の瞬間切り取る場面写真解禁
森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がダブル主演する日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』より、ソウタ（森崎）とカイ（向井）の切なさと希望が交錯する場面写真「運命の再会編」が解禁された。
【写真】『（LOVE SONG）』「運命の再会編」場面写真ギャラリー
世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
このたび、長い間止まっていた2人の“両片想い”が再び動き出し、運命の再会へと至る瞬間を切り取った場面写真が解禁された。ソウタとカイが互いに驚きを隠せない表情を見せる、印象的なシーンとなっている。さらに別カットでは、再会直後にカイと会えた喜びを隠せないソウタと、どこかそっけない態度を見せるカイという、対照的な姿も収められている。
そのほか、ソウタが研究員としてヒカリと働く姿、バンコクでカメラマンとして活動するカイがモデルのワタル（藤原大祐）と仕事をする場面、そしてソウタが共にバンコク勤務となったジン（及川光博）と過ごす様子なども公開された。ジンやワタル、ヒカリといったキャラクターたちが、ソウタとカイの“両片想い”の行方にどう関わってくるのか、期待はますます高まる。
これまでに解禁された映像や今回の場面写真などからも、ソウタとカイの性格が正反対であることが伝わってくる。森崎はソウタについて、「几帳面な性格で、カイの前でしか見せない表情があったりするなど感情が表に出るのが早い人。だからすごく素直。ピュアだからこそカイが困ってしまったりする。また、真面目で勉強熱心、ひとつのことに入り込んだら真っ直ぐのめり込んでいくようなタイプ」と解説する。
一方、向井はカイについて、「ずっと一途で愛情深いのですが、その気持ちを表現するのが少し不器用なタイプ。感情をあまり表に出さないので、周りからは『クールな人』に見えるかもしれませんが、心の中には確かな愛情を持っている人」と語っている。
性格は正反対の2人だが、心に秘めた想いは同じ。バンコクで運命的な再会を果たした彼らの想いは、喧騒と静寂が交差する街で再び交錯する。再会の胸の高鳴り――それでも埋まらない心の距離。すれ違っていた気持ちが今、静かに動き始める。
映画『（LOVE SONG）』は、10月31日より全国公開。
