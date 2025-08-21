工藤静香、自宅で育てている植物たちが「素敵すぎる」「愛情いっぱい」
長年にわたり歌手として活躍し、多くのファンを魅了してきた工藤静香。SNSでは自宅で大切に育てている植物の様子も発信。愛情感じる投稿に注目が集まっている。そこで今回は、工藤が今年披露した自宅の植物たちを紹介。写真と併せて見ていこう。
【写真】工藤静香、自宅で育てている植物たちが「素敵すぎる」「愛情いっぱい」（7枚）
■セントポーリア
3月15日には、「葉挿しの時期は4月から6月になります！ 今年も少し増やそうかな！笑」と、鮮やかな紫が印象的なセントポーリアを撮影した写真や動画を公開。ファンからは「綺麗〜」「カワイイ」「植物は手をかけると応えてくれると聞きました。どれだけ静香さんが植物を愛でているか伝わります」などの声が集まっていた。
■リンゴの花
4月10日には「自然の色の美しさ 夕方の花の香りは落ち着く」とつづり、庭で育てているリンゴの花のショットなどを投稿。葉が伸びている手入れ前の状態も披露しており、手入れ後の色鮮やかかつ整った様子がより綺麗に感じられる。
ファンからは「お手入れでこんなに綺麗になっていくんですね」「しーちゃんのお花たちは幸せですね」「愛情いっぱいでお花たちも喜んでますね」「キレイに美しく咲いてる」などの反響が。
約20年育てている植物も！
■ゼラニウム
5月3日には「今日はのんびりとした午前中でした。元気なお庭の子たちを紹介しますめ」「不意打ちの柚子野トゲ!! めちゃくちゃびっくりしました。笑」とつづり、ゼラニウムなどさまざまな種類の花たちを披露。ファンからは「素敵すぎる」「植物園ですね」「愛情いっぱい」などのコメントが集まった。
■大きく育った植物
7月1日には「私の身長をゆうに超えた！ 花束に入っていたのを水につけ、根っこを出してから植え、かれこれ20年くらいのグリーンくん。名前がわからないのですが、大事にしてます」と、自宅内でのショットを公開。カジュアルなコーデで、大きく育った植物と並んだ。
ファンからは「立派にスクスク育ってくて嬉しいですね〜空気も浄化してくれそう」「愛情いっぱいだね」などの声が集まっている。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
