ニューバランスの復刻モデル『1000』にatmos限定カラーが登場！懐かしいのに新しい、特別感ある一足に注目
シューズブランド「atmos（アトモス）」から、New Balance（ニューバランス）の注目モデル『1000』のエクスクルーシブカラーが登場。
1999年に誕生し、現代的な要素を取り入れて復刻した『1000』が、さらに特別感ある色味になってお目見えします。
8月22日（金）より、atmos各店、atmos pink各店、atmos公式オンラインショップ、New Balance直営店およびオンラインショップにて販売されるので、ぜひチェックしてみて。
ニューバランス『1000』のエクスクルーシブカラーが登場！
1999年に誕生し、時代を越えて再び脚光を浴びるニューバランスの『1000』が、2025年秋冬シーズンに向けて、新たな装いで登場します。
atmosとのエクスクルーシブカラーとして、ベーシックなブラックとホワイトの2色を展開。
機能美を際立たせるシンプルな配色で、『1000』の魅力が最大限に引き出されています。
当時の要素を残したデザインがおしゃれ
今回お目見えする「New Balance “1000”」（税込1万9800円）は、90年代を象徴するボリューミーなシルエットと、スポーツの躍動感を表現した流れるようなアッパーパターンを残してリデザイン。
また、アッパー全体には特殊なヴィンテージワックストリートメントがほどこされ、長年履き込まれたような奥行きと風合いを再現しています。
機能面は、衝撃をやわらげる力や反発力があるABZORB（アブゾーブ）ミッドソール、歩行の安定性を高めるStability web（スタビリティウェブ）、履いた時のフィット感を良くするフォームヒールパッドなど、当時の最高峰スペックが受け継がれているとのこと。
長時間履いていても快適さを保ってくれる、うれしい機能が備わっていますよ。
発売を記念したポップアップも開催
エクスクルーシブカラーの発売を記念して、atmos心斎橋店にてポップアップを開催。
atmos限定カラーをはじめ、『1000』の種類豊富なインライン、さらにアパレルラインの「Black Out Apparel Collection」もラインナップします。
店内の2階エリアは、「“FUTURE IN THE PAST”未来は過去に」をテーマに、1999年からシューズがタイムスリップしてきたかのような世界観を体感できる空間になっているそうですよ。
atmos心斎橋店 “New Balance 1000” ポップアップ詳細
期間：8月22日（金）〜9月24日（水）
場所：atmos 心斎橋店（大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-7-6）
ここでしかゲットできない限定アイテムをチェック
当時の要素を残しつつ、今どきのファッションにもなじむようなデザインで復刻した、ニューバランスの『1000』。
長年履き込まれたような特殊加工によって、独特の存在感を放っていますよね。
レトロな雰囲気がありながら、どこか新しさも感じられるエクスクルーシブカラーを、ぜひゲットしてみてはいかがでしょう。
ニューバランス『1000』エクスクルーシブカラー 特集ページ
https://www.atmos-tokyo.com/
参照元：Foot Locker atmos Japan合同会社 プレスリリース
