¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¡¡2²óÀï¤Ç³Ê²¼¤ËÀËÇÔ¡¡ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡õ°ËÆ£ÈþÀ¿¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ÇÆüËÜ¿Í5Áª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¡Ú¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Û
¡þÂîµå¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(14¡Á24Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥á)
Âîµå¹ñºÝÂç²ñ¡¦WTT¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢Ç¯¤ËºÇÂç4ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëËÜÂç²ñ¡£¸½ÃÏ20Æü¤Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Î8»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀª¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯13°Ì¡Ë¤¬¥·¥ó ¥æ¥Ó¥óÁª¼ê¡ÊÆ±17°Ì/´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¡Ê11-4¡¢13-11¡¢11-7¡Ë¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£
°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¡ÊÆ±8°Ì¡Ë¤Ï¥Ù¥ê¥¹¥È¥ì¥àÁª¼ê¡ÊÆ±60°Ì/¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£3-0¡Ê11-3¡¢11-3¡¢11-8¡Ë¤ÇÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±°µ¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Ê ¥¿¥«¥Ï¥·Áª¼ê¡ÊÆ±19°Ì/¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤¹¤â2¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£Âè4¥²¡¼¥à¤Ï6Ï¢¼è¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤ÎËö¡¢2-3¡Ê13-15¡¢11-3¡¢11-7¡¢7-11¡¢7-11¡Ë¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆüËÜÀª¤Ï5¿Í¤¬¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¡£Æ±21Æü¤Î3²óÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¡Û
¡ã19Æü¡ä
¡Ê¥Þ¥«¥ª¡Ë¼ë±«Îè 3-1 ¥¢¥¯¥é¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë
¡ÊÆüËÜ¡ËÂçÆ£º»·î 3-0 ¥ª¥é¥ï¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë
¡ÊÃæ¹ñ¡ËÀÐÞàö 3-0 ²«×Þ³ò¡ÊÂæÏÑ¡Ë
¡ÊÃæ¹ñ¡Ë蒯ÒØ 3-1 ²¿Âî²Â ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
¡ÊÃæ¹ñ¡Ë²¦·Ýíì 3-0 ¥¾¥ó ¥¸¥¨¥ó¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë
¡ÊÆüËÜ¡Ë¶¶ËÜÈÁÇµ¹á 3-0 Á¬Å·°ì¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
¡ÊÆüËÜ¡ËÄ¹粼ÈþÍ® 3-1 ¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡ÊÃæ¹ñ¡Ë²¦ÒØ碰 3-0 A.¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë
¡ÊÃæ¹ñ¡ËÂ¹±Ïèµ 3-1 ¥æ¥¨¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¡ÊÆüËÜ¡ËÁáÅÄ¤Ò¤Ê 3¡¼0 ¥·¥ó ¥æ¥Ó¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¥¤ ¥¦¥ó¥Ø 3-2 Å¢×ÞÀÅ(ÂæÏÑ¡Ë
¡ÊÆüËÜ¡Ë°ËÆ£ÈþÀ¿ 3-0 ¥Ù¥ê¥¹¥È¥ì¥à¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë
¡ÊÃæ¹ñ¡ËÄÄ¹¬Æ± 3-1 ¥Ñ¥Ð¥É¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¥¦¥£¥ó¥¿¡¼ 3-0 ¥»¡¼¥Á¡Ê¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë
¡ÊÃæ¹ñ¡ËÄÄ熠 3-0 ¥Á¥å ¥Á¥ç¥ó¥Ò¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¥Ö¥ë¡¼¥Ê ¥¿¥«¥Ï¥· 3-2 Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÆüËÜ¡Ë