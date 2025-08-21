■台風12号

21日（木）午前9時に鹿児島県薩摩川内市の西で台風12号が発生しました。台風はゆっくりした速さで北東へ進んでいますが、今後は東寄りに進むため、九州に上陸する可能性があります。

九州では22日（金）にかけて雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。台風の動きが遅いため、同じ地域で雨が降り続き、総雨量がかなり多くなるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

■線状降水帯の発生予測情報

鹿児島県（奄美地方を除く）では、21日の夕方から22日の夕方にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。

災害の危険度が急激に高まる可能性がありますので、明るい時間帯に安全な場所に避難するようにしてください。

◎全国の天気

札幌は夕方から晴れ間が広がるでしょう。東北から中国、四国にかけては日中広く晴れますが、午後は平野部も含めて急な雷雨にご注意ください。台風12号の影響を受ける九州は、局地的に非常に激しい雨が降る見込みです。

◎予想最高気温

札幌は28℃で、前日より5℃低いでしょう。東京は前日より2℃高い37℃で、4日連続の猛暑日となりそうです。名古屋は38℃で体温超えの暑さとなるでしょう。仙台と大阪は36℃。福岡は35℃の予想です。

◎週間予報

九州は22日（金）にかけて大雨になる所があるでしょう。復旧作業が進む熊本も、21日（木）夜遅くから雨が強まりそうです。北日本も今度の土日と来週26日（火）頃は再び大雨となるおそれがあります。

関東と東海はこの先も晴れる日が多く、名古屋は連日、猛暑日が続く見込みです。