´Ú¹ñÈ¯¥Û¥é¡¼¡ØÁØ´ÖÁû²»¡ÙÎî¤Î½Ð¸½²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡½¡½¶²ÉÝ¤ÎÍ½¹ð²ò¶Ø¡¡¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È²¿¤«¡É¤¬±Ç¤ê¤³¤à¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â
¡¡´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡ØÁØ´ÖÁû²»¡Ê¤½¤¦¤«¤ó¤½¤¦¤ª¤ó¡Ë¡Ù¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ðÊÔ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÊ¹¤¯¤È¡¢»à¤Ì¤è¡×¡½¡½¡ØÁØ´ÖÁû²»¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡¥É¥ó¡¢¥Ð¥¿¥ó¡¢¥«¥¿¥«¥¿¡Ä¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¼ª¤Ë¤¹¤ë²¿µ¤¤Ê¤¤À¸³è²»¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤½¤Î²»¤ÎÈ¯¿®¸»¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤òÈ¼¤¦¡ÈÉÝ²»¡Ê¤Õ¤ª¤ó¡Ë¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡½¡½¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁØ´ÖÁû²»¡×¤È¤Ï¡¢½¸¹ç½»Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å²¼³¬¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÂ²»¡¢ÏÃ¤·À¼¡¢¥É¥¢¤Î³«ÊÄ²»¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î²»¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è²»¤ò»Ø¤¹¡¢´Ú¹ñ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÁû²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡¢¸Å¤¤ÃÄÃÏ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÉõÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¸ø³«¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ý¥³¥ß¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¹¤¬¤ê¡¢´Ú¹ñ±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç3½µÏ¢Â³Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¸½»þÅÀ¤Çº£Ç¯1ÈÖ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê8·î15Æü¸½ºß¡Ë¡£¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²è¤ËÆÃ²½¤·¡¢À¤³¦Åª¸¢°Ò¤Î¤¢¤ëÂè57²ó¥·¥Ã¥Á¥§¥¹¡¦¥«¥¿¥í¥Ë¥¢±Ç²èº×¤Î¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥µ¥é¡¦¥³¥ë¥Ó·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯ºÇ¹â¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥±¥¢¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢Â¾¤«¤é¤â¡Ö¡ØÐ¼°Å¤¤¿å¤ÎÄì¤«¤é¡Ù¤ÎºÆÍè¡×¡Ö´Ú¹ñ¥Û¥é¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ß¥¸¥ã¥ó¥»¥óÃ»ÊÔ±Ç²èº×¡Ö4Ëü²ó¤Î²¥ÂÇ¡×ÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¡¢¥¥à¡¦¥¹¥¸¥ó¡£
¡¡Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä¥½¡¦¥¸¥å¥è¥ó¡Ê¥¤¡¦¥½¥ó¥Ó¥ó¡Ë¤Ï¡¢Ëå¤Î¥¸¥å¥Ò¤¬ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤¿¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£2¿Í¤Ï°ÊÁ°°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥å¥Ò¤ÏÁû²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¸À¤¤»Ï¤á¡¢¥¸¥å¥è¥ó¤Ë¤ÏÊäÄ°´ï¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤½¤ÎÁû²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤º¡¢¿©¤¤°ã¤¤¤«¤é·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤ê²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ò¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÄÃÏ¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Å·°æ¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈËÉ²»¥·¡¼¥È¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿ÎÙ¿Í¤«¤é¡¢¡ÖÌë¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤¦¤ë¤µ¤¯¤·¤¿¤é¤½¤Î¸ý¤òÎö¤¯¡×¤È¶¼¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥å¥Ò¤¬¼ºí©¤·¤¿¸å¤ÎÉô²°¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡£
¡¡Ëå¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤ÇÃÄÃÏ¤ÎÉô²°¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¥¸¥å¥è¥ó¤Ï¡¢ÊäÄ°´ï¤ò²ð¤·¤Æ´ñÌ¯¤Ê²»¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ²»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¿¤«¤ÎÂ¸ºß¤â´¶¤¸¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÏËå¤Î¼ºí©¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥¨¥ê¡¼¥¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÎÅÅÏÃÃå¿®²»¤È¡¢¡Ö´Ú¹ñ±Ç²è3½µÏ¢Â³No.1¡£²»·ÏÃÄÃÏ¥Û¥é¡¼Ä°¥Ò¥Ã¥Èºî¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢ÉÔ²º¤Ê¸÷·Ê¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÃÄÃÏ¤Î¸¼´Ø¥É¥¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È²¥¤ê½ñ¤¤µ¤ì¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤¬¡£Ãå¿®²»¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼õÏÃ´ï¤ò¼è¤Ã¤¿ÃÄÃÏ½»Ì±¤Î¥¸¥å¥Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ÈÉÝ²»¡É¤òÄ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶«¤ÓÀ¼¤òÃÄÃÏ¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¡Ä¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¥½¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¸¥ç¥è¥ó¤Ï¡¢¼ºí©¤·¤¿Ëå¥¸¥å¥Ò¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Éô²°¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾²°ìÌÌ¤Ë¹õ¤¯ÊÑ¿§¤·¤¿²Õ½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½»Ì±¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¾å³¬Éô²°¤«¤éÊª²»¤ÈÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Áë¤«¤é¹õ¤¤¿Í±Æ¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤ê¡¢ÊñÃú¤Ç¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ëÎÙ¿ÍÃËÀ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤È²ø´ñ¸½¾Ý¤¬½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Íý²òÉÔÇ½¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¥¸¥ç¥è¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ææ¤Î¾¯Ç¯¤¬½Ð¸½¡£¡¡½Ð·ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤Ç¥¸¥ç¥è¥ó¤ÎÊäÄ°´ï¤ò°ú¤Çí¤¬¤·¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¼êÏÃ¤Ç¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÊ¹¤¯¤È¡¢»à¤Ì¤è¡×¤ÈÃé¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö93Ê¬¤Î¡ÈÉÝ²»¡ÉÂÎ¸³¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¶¦¤Ë¡¢¤Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤Î¡Ö±¿Ì¿¡¦¸ò¶Á¶ÊÂè5ÈÖ¡×¤¬Î®¤ì¤À¤·¡¢¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¾õ¶·¤¬²ÃÂ®¡£¼ê¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡È¥Ò¥Ò¥Ò¡É¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÊ¸»ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢ÀÖ¤¤·ì¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÂ¸µ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë½Ð±é¼Ô¤¬ÏÄ¤ß¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤Ì£¤Î°¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¼¡¡¹±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½ªÈ×¤Ç¤ÏÃ¯¤«¤¬ÃÄÃÏ¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë¤Ê¤É¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤Î²»¡¢Ê¹¤³¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤È¶¦¤Ë¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î¼þÇÈ¿ô¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥â¥¹¥¡¼¥È²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ê¢¨Ä¹»þ´ÖÊ¹¤¯¤È¡¢ÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë²ÄÇ½ÀÍ¤ê¡Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î²»¤Ï¡¢²ø´ñ¸½¾Ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÎî¤ÎÍ½Ãû²»¤Ê¤Î¤«¡©Ê¹¤³¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£»ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë93Ê¬¤Î¡ÈÉÝ²»¡ÉÂÎ¸³¤Ë¶½Ì£¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÃÄÃÏ¤Î³¬ÁØ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¾åÃÊ¤Ë¤Ï¡¢²ø´ñ¸½¾Ý¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ê¤Ç¸ý¸µ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¥½¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¡£2ÃÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¼ºí©¤·¤¿Ëå¥¸¥å¥Ò¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤¬°Å¤¤Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Ø»Ò¤Î¾å¤ËÎ©¤ÁÁë¤ÎÊý³Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡¢Çöµ¤Ì£°¤¤¥·¡¼¥ó¡£3ÃÊÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤ÎÃË¤¬¥É¥¢³°¤Ç²ø¤·¤²¤ËÎ©¤Ä¡¢ÀÅ¤«¤ÊÉÔµ¤Ì£¤µ¤òÉº¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¡£4ÃÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÃÄÃÏ¥«¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢¡È¼ö¤ï¤ì¤¿ÃÄÃÏ¡É¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£¤Ê¤ª¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È²¿¤«¡É¤¬4¤Ä¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÌÌÇò¤¤»Å³Ý¤±¤â»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÁØ´ÖÁû²»¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
