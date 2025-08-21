歌手のアグネス・チャンが8月20日、自身のアメブロを更新。70歳の誕生日を迎えた心境と、これからの人生への想いを明かした。

【映像】アグネスのスタンフォード大出身の息子3人

アグネスは「今日は私の70歳の誕生日です」と書き出し、「70歳まで生きてこられて、本当に感謝です。私を産んでくれた親に感謝！そばに居てくれた兄弟姉妹に感謝！そしてずっと私を見守ってくれた全ての方々に感謝です」と深い感謝の念をつづった。

続けて「良いことも悪いことも全て糧となり、私の人生を豊かにしてくれました」と70年の歩みを振り返った。また「最愛の母が6月に天に召されました。今日は母が埋蔵される日でもあります。私の誕生日に母が埋蔵されるのはご縁を感じます。母からのメッセージと受け止めています、『しっかり生きなさい』」（原文ママ）と、6月17日に100歳で亡くなった母への想いを述べた。

最後に「今日からは子供ではなく、親として、先輩として、自分の息子達、孫、後輩の心の港になって、母のように、みんなから頼られる存在にならないといけないと思います。自分のために、みんなのために、さらに強くなって、美しく、しなやかに日々を過ごしたいです。雨の日も、晴れの日も、『枯れないひなげし』のように、咲き続きたいです」（原文ママ）と新たな決意も明かした。

この投稿に読者からは、「本当におめでとうございます！」「とても70歳には見えないですね」「健康で長生きしてください」などのコメントが寄せられた。