戸田恵梨香、イメージ激変の最新ショットをマネージャーが撮影
芸能事務所フラームの公式インスタグラムが、21日までに更新。女優・戸田恵梨香の誕生日を報告し、近影を公開した。
【別カット】戸田恵梨香、ベリーショートの最新ショット
公式インスタグラムが「本日、戸田恵梨香の誕生日でした！Happy birthday」と投稿したのは、17日に37歳の誕生日を迎えた戸田の最新ショット。マネージャーが撮影した写真には、ベリーショートの彼女がストライプ柄のブラウスとスカートのセットアップを身につけて凛々しい表情を見せる様子が収められている。
■戸田恵梨香（とだ えりか）
1988年8月17日生まれ、兵庫県出身。2006年に映画『デスノート』でスクリーンデビューを果たし、一躍注目を集める。主な代表作として、ドラマ『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』、『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』シリーズなどがある。近年では、連続テレビ小説『スカーレット』でヒロインを演じたほか『大恋愛〜僕を忘れる君と』、『ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜』などのドラマにも出演。プライベートでは2020年12月に松坂桃李との結婚を発表。2023年5月に第1子出産を公表した。
引用：「フラームofficial」インスタグラム（＠flamme_official_film）
【別カット】戸田恵梨香、ベリーショートの最新ショット
公式インスタグラムが「本日、戸田恵梨香の誕生日でした！Happy birthday」と投稿したのは、17日に37歳の誕生日を迎えた戸田の最新ショット。マネージャーが撮影した写真には、ベリーショートの彼女がストライプ柄のブラウスとスカートのセットアップを身につけて凛々しい表情を見せる様子が収められている。
1988年8月17日生まれ、兵庫県出身。2006年に映画『デスノート』でスクリーンデビューを果たし、一躍注目を集める。主な代表作として、ドラマ『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』、『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』シリーズなどがある。近年では、連続テレビ小説『スカーレット』でヒロインを演じたほか『大恋愛〜僕を忘れる君と』、『ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜』などのドラマにも出演。プライベートでは2020年12月に松坂桃李との結婚を発表。2023年5月に第1子出産を公表した。
引用：「フラームofficial」インスタグラム（＠flamme_official_film）