¡¡»³ºêÎçÆà¤¬¡ÖHanako Web¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ø»³ºêÎçÆà¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤¹¤½¤ï¤±¡×¡Ù¤è¤ê¡¢½ñÀÒ²½Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¤Þ¤Ã¤¹¤°À¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ù¤¬9·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏ¢ºÜ¡Ø»³ºêÎçÆà¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤¹¤½¤ï¤±¡×¡Ù½ñÀÒ²½Âè2ÃÆ¤¬È¯Çä¡ª¡¡»³ºêÎçÆà¡Ø¤Þ¤Ã¤¹¤°À¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ù¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü
¡¡2023Ç¯1·î¡Á2025Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿ËÜºî¡£Ï¢ºÜ»þ¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿¡£»Å»ö¡¢Î¹¡¢Êë¤é¤·¡¢²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¡¢µ¤»ý¤Á¤È¸ÀÍÕ¤Ê¤É¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£Åù¿ÈÂç¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤È¤Î¿ÍÀ¸ÁêÃÌÂÐÃÌ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«½ñ¤¯µ¡²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢°¦Ç¤È¤ÎÈëÂ¢¥«¥Ã¥È¤È¥³¥é¥à¤Ê¤É¡¢½ñÀÒ¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£´ü´ÖÆâ¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òHMV¡õBOOKS online¤Ë¤ÆÁ´³ÛÆâ¶â¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¡Ê¥í¡¼¥½¥óWEB²ñ°÷¸ÂÄê¡Ë¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢ÅöÁª¼Ô¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡»³ºêÎçÆà¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤Ã¤¹¤°À¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤ê9·î25ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
