Ý¯°ææÆ¡ÖÈá´ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡¡¡ÖCasa BRUTUS¡×Ï¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØÝ¯°ææÆ¤Î·úÃÛ¤ò½ä¤ëÎ¹¡£¡Ú¸½Âå·úÃÛÊÔ¡Û¡Ù10.21È¯Çä
¡¡Ý¯°ææÆ¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖCasa BRUTUS¡Ê¥«¡¼¥µ ¥Ö¥ë¡¼¥¿¥¹¡Ë¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ë¤Æ2011Ç¯¤è¤êÂ³¤¯Ï¢ºÜ¡ØÝ¯°ææÆ¤Î¥±¥ó¥Á¥¯¤ò³Ø¤ÖÎ¹¡£¡Ù¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØÝ¯°ææÆ¤Î·úÃÛ¤ò½ä¤ëÎ¹¡£¡Ú¸½Âå·úÃÛÊÔ¡Û¡Ù¤¬¡¢10·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ý¯°æ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°ææÆ¡¢½ë¤µ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤ò¸«¤Æ¡Ø±³¤À¤í¡Ä¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡ËÜ½ñ¤Î´©¹Ô¤ËºÝ¤·¡¢Ý¯°æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£Ý¯°ææÆ
¡ØCasa BRUTUS¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¡ØÝ¯°ææÆ¤Î·úÃÛ¤ò½ä¤ëÎ¹¡£¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤«¤ÏËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤Þ¤º¤ÏÈá´ê¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡Ö¥±¥ó¥Á¥¯¤ò³Ø¤ÖÎ¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÍ¤Ï·úÃÛ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢·úÃÛ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ä¸ÀÍÕ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ·úÃÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¼ÂºÝ¤Ë·úÃÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»ïÌÌ°Ê¾å¤Î´¶Æ°¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ñÀÒ¡ØÝ¯°ææÆ¤Î·úÃÛ¤ò½ä¤ëÎ¹¡£¡Ú¸½Âå·úÃÛÊÔ¡Û¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤ê10·î21ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á4400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°ææÆ¡¢½ë¤µ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤ò¸«¤Æ¡Ø±³¤À¤í¡Ä¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡ËÜ½ñ¤Î´©¹Ô¤ËºÝ¤·¡¢Ý¯°æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£Ý¯°ææÆ
¡ØCasa BRUTUS¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¡ØÝ¯°ææÆ¤Î·úÃÛ¤ò½ä¤ëÎ¹¡£¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥±¥ó¥Á¥¯¤ò³Ø¤ÖÎ¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÍ¤Ï·úÃÛ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢·úÃÛ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ä¸ÀÍÕ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ·úÃÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¼ÂºÝ¤Ë·úÃÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»ïÌÌ°Ê¾å¤Î´¶Æ°¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ñÀÒ¡ØÝ¯°ææÆ¤Î·úÃÛ¤ò½ä¤ëÎ¹¡£¡Ú¸½Âå·úÃÛÊÔ¡Û¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤ê10·î21ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á4400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£