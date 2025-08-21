Mega Shinnosukeが10月3日より、BS朝日にて夜11時からオンエアされるTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』のオープニング主題歌を担当することが発表と

なった。

原作は大人気キャラクター漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフとして、しんちゃんの父・野原ひろし（35）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いたメシ漫画で、漫画は『クレヨンしんちゃん』シリーズでは描かれていない、サラリーマンとして家族のために働くひろしの束の間の息抜き＝昼メシを、限られたお小遣いと時間の中でこだわりにこだわり抜く姿“昼メシの流儀”を描き、累計発行部数（紙／電子）は80万部超え、さらに「まんがクレヨンしんちゃん.com」での累計PV数は、440万PV数（2024年度）を越え注目を集めている作品。

本作の人気の理由は、ひろしが旨いメシを食レポ的に食べるだけではなく、様々な料理のトリビアや作り方、さらにはサラリーマンならではの「後輩への奢りの悩み」、「営業の合い間の時短メシ」、「上司の愚痴」など“あるある”も詰まっていることから、大人世代の男女を中心に多くの共感を得ている作品。また、原作ファンには嬉しい「クレヨンしんちゃん」らしいギャグとシュールな笑いも盛り込まれ、「熱い」「辛い」「甘い」など料理ごとに見せる様々なひろしの「顔芸」も魅力の一つとなっている。

TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』は10月3日よる11時より放送予定。







（C）臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会



◆ ◆ ◆

◼︎Mega Shinnosuke コメント

まさかの僕しんのすけが主題歌！

ありがとうございます！

小さい頃、「クレヨンしんちゃん」

だ〜と同級生からいじられてた

しんのすけが本当にクレヨンしんちゃんの作品に関わってしまいました

人生は何があるか分からない

平和でクスッとできるお話！

放送楽しみです！

毎日生きてると本当に色々大変な

ことが誰しもありますよね、！

バタバタと進む生活の中

ほっと一息つけるようなおいしい

ごはんを食べて やるぞー！って

なって欲しいです！

気楽にいこうね という歌詞の通り

何かを食べてエネルギーを得て

ますますに生きていきたい そんな

楽曲です！小さく踊ると尚楽しい

元気に愉快に気楽に行きましょう

◆ ◆ ◆

TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』

【原作情報】

キャラクター原作 : 臼井儀人 漫画 : 塚原洋一

単行本 既刊13巻発売中！ 最新14巻は9月11日（木）発売

書影（C）臼井儀人・塚原洋一／双葉社 【作品概要】

O.A時期：2025年10月3日（金）よりBS朝日にて、よる11時〜OA

コピーライト表記：（C）臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会

キャスト：野原ひろし役：森川 智之

スタッフ：監督：西山司 シリーズ構成：森ハヤシ 脚本：森ハヤシ、モラル

キャラクターデザイン：山脇光太郎 音楽：多田彰文

オープニング主題歌：「ごはん食べヨ」 Mega Shinnosuke（A-Sketch）

原作：『野原ひろし 昼メシの流儀』（ｷｬﾗｸﾀｰ原作：臼井儀人 漫画：塚原洋一／双葉社）

制作：シンエイ動画 ●アニメーション制作：DLE

公式サイト：https://www.shinchan-app.jp/hiroshi-hirumeshi-anime/

公式X：@Hiroshi_LunchTV #昼メシの流儀

Mega Shinnosuke ワンマンツアー情報

2026年

1/10(土)：福岡BEAT STATION

1/11(日)：広島 Live Space Reed

1/17(土)：大阪BIG CAT

1/18(日)：名古屋CLUB QUATTRO

1/24(土)：札幌 cube garden

1/31(土)：仙台 MACANA

2/08(日)：東京Zepp Diver City(TOKYO) 前売りチケット：5,000円+D代

※18歳以下の方は、会場にて￥1,200キャッシュバック

total info. ライブマスターズhttps://livemasters.jp/