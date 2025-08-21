今回は、「家事も育児もまったくやらず、偉そうな態度をとる夫」に妻がブチ切れて家出したのにもかかわらず、夫がまったく反省していなかった話を紹介します。

「俺ってよくできた夫だよな〜」

「妻がある日、急に家出をしました。その理由は、子供が体調を崩しているときに、俺が後輩を家に呼んだことみたいですが、『それぐらいで怒るなんて器が小さすぎだろ？』とムカッとしましたね。

それに妻は俺が『育児に全然参加していない』と言うんですが、そんなことはないし、家事も時々やってますよ。『そもそも子育ては母親の仕事だろ？』って思いますし。

にしても『俺ってよくできた夫だよな〜』と思います。妻の家出を許してあげられるほど器が大きいわけですから」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2023年8月）

▽ 今は笑っていられる余裕があるようですが、このまま妻が本当に帰ってこないこともありえますし、離婚の可能性だってあるわけですがね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。