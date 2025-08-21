えなこ、人生初の“痛バッグ”を作製「こんな可愛い子に痛バ持たれるなんて羨ましい」
コスプレイヤーでグラビアでも活躍するえなこが、20日にインスタグラムを更新。人生初の“痛バッグ”を笑顔でアピールする姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】痛バッグを持って笑顔のえなこ
プロeスポーツチーム「Crazy Raccoon」主催のオフラインイベント「CR FES 2025」に参加したというえなこが「人生で初めて作った痛バはおじじ痛バでした…」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、Crazy Raccoon代表のCR.おじじ氏の顔でデコられたトートバッグを肩から下げて、カメラにピースサインをするえなこの笑顔が収められている。
この投稿にファンからは「素敵な痛バック」「こんな可愛い子に痛バ持たれるなんて羨ましい」「おじじの痛バもカッコいいww」などの声が集まっている。
■えなこ
1994年1月22日生まれ。愛知県出身。コスプレイヤーとして雑誌グラビアへの登場や写真集の出版などを行う一方、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie -パルラマジ-」を立ち上げ、翌年には内閣府からクールジャパン・アンバサダーに任命されている。
引用：「えなこ」インスタグラム（@enakorin）
【写真】痛バッグを持って笑顔のえなこ
プロeスポーツチーム「Crazy Raccoon」主催のオフラインイベント「CR FES 2025」に参加したというえなこが「人生で初めて作った痛バはおじじ痛バでした…」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、Crazy Raccoon代表のCR.おじじ氏の顔でデコられたトートバッグを肩から下げて、カメラにピースサインをするえなこの笑顔が収められている。
■えなこ
1994年1月22日生まれ。愛知県出身。コスプレイヤーとして雑誌グラビアへの登場や写真集の出版などを行う一方、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie -パルラマジ-」を立ち上げ、翌年には内閣府からクールジャパン・アンバサダーに任命されている。
引用：「えなこ」インスタグラム（@enakorin）