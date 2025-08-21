犬飼貴丈が今年も“圧倒的肉体美を誇る美男美女”の恋模様を見届ける「毎年の夏の恒例行事に」
ABEMAは21日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新シーズン『シャッフルアイランド Season6』（毎週木曜 後10：00）の第7話を放送する。第7話と最終話のスタジオゲストとして、俳優・犬飼貴丈の出演が決定した。
【写真】顔を近づけ…“キス寸前”のフィーナ＆かつよし
同番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった、圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、ABEMAの“夏の風物詩”にもなっている。
また、番組MCは前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希が続投。さらに、今シーズンより“恋愛リアリティーショーMC初挑戦”となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入した。
犬飼は前シーズン『シャッフルアイランド Season5』の第7話と第8話にもスタジオゲストと出演しており、「『シャッフルアイランド』は、自分の中で毎年の夏の恒例行事になってきています（笑）来年の夏もスケジュールを空けておきたい」と“番組愛”をのぞかせながらコメント。さらに、「シーズンごとによりセクシーになっていってませんか（笑）？いろんなドキドキが合わさって、日常じゃ味わえない感情になるとっても貴重な番組だと思います」と収録後の感想を寄せた。
第7話は、告白まで残りあと1日を残し、衝撃のキスをはじめ“恋の猛烈なラストスパート”が巻き起こる。
【写真】顔を近づけ…“キス寸前”のフィーナ＆かつよし
同番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった、圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、ABEMAの“夏の風物詩”にもなっている。
犬飼は前シーズン『シャッフルアイランド Season5』の第7話と第8話にもスタジオゲストと出演しており、「『シャッフルアイランド』は、自分の中で毎年の夏の恒例行事になってきています（笑）来年の夏もスケジュールを空けておきたい」と“番組愛”をのぞかせながらコメント。さらに、「シーズンごとによりセクシーになっていってませんか（笑）？いろんなドキドキが合わさって、日常じゃ味わえない感情になるとっても貴重な番組だと思います」と収録後の感想を寄せた。
第7話は、告白まで残りあと1日を残し、衝撃のキスをはじめ“恋の猛烈なラストスパート”が巻き起こる。