もう確実にヤってます…男が「浮気を隠す時にする対応策」３つ
浮気をする男性は彼女や奥さんにバレないようにさまざまな対策を講じてきます。それでは男性は浮気を隠すために一体どんなことをするのか？ よくある対応策を紹介します。
｜スマホを肌身離さず持ち歩く
浮気をしている男性に多いのが、スマホを常に手放さないようにしていること。部屋にいてもずっとポケットに入れていたり、お風呂やトイレのときも必ず持ち歩くようにしている場合は、浮気を疑った方がいいかもしれません。
｜あなたのスケジュールを細かく聞いてくる
彼や旦那からあなたのスケジュールを聞かれることもあると思いますが、その頻度が多い場合は要注意。あなたのスケジュールを把握することで、浮気相手との時間をうまく作ろうとしているのかもしれません。怪しく感じるなら、あえて少し嘘を混ぜて彼や旦那の動きを探ってみてください。
｜忙しいアピールが目立ってくる
いくら忙しくても彼女や奥さんとの時間は大切にする男性が多いでしょう。なので、ことさら「仕事が忙しい」と彼や旦那がアピールしてくるようになったら要注意。常に忙しいアピールをしつつ、あなたにあまり構わなくなっているなら浮気の可能性大です。
今回紹介した内容に当てはまることが多ければ多いほど、彼や旦那は浮気している可能性が上がります。どうしても不安なら、まずは証拠集めから取り組むようにしてくださいね。
