海外志向が強く、勢いで行ったザンジバルでマサイ戦士のジェームスさんと出会い、交際10ヶ月で結婚した鶴本詩織さん（27）。

マサイ族の妻として村での生活も経験した後、現在は日本を拠点に活動している鶴本さん・ジェームスさん夫妻に、国際結婚のリアルを聞いた。



ザンジバルの職場で出会う

――3年前にマサイ族のジェームスさんと結婚されたそうですが、そもそも出会いは？

鶴本詩織さん（以降、鶴本） タンザニアのザンジバル島で働いていたんですが、その職場で出会いました。

――タンザニアで働くことになった経緯は？

鶴本 もともとオーストラリアに留学していて、大学卒業後にそのまま現地で就職したんですけど、一時帰国したタイミングでコロナ禍に突入してしまって。

しばらく日本で過ごしていましたが、やっぱりまた海外で仕事がしたいと思って求人情報を見ていた時、たまたま見つけたのがザンジバルというリゾート地での仕事だったんです。

――その時点ではタンザニアの知識もあまりなく？

鶴本 全然なかったですね。タンザニアがアフリカのどのあたりにある国なのかもわかってなかったです（笑）。ただ、いつかはアフリカに行ってみたかったし、ザンジバルについて調べたら素敵なビーチもあったので、これはいい！と、本当に勢いで行きました。

ジェームスさんの第一印象

――鶴本さんはいろんな国に行かれたことがあるそうですが、タンザニアの魅力は？

鶴本 とにかく皆フレンドリーで、あいさつから始まって、知らない人と何時間も喋って一日が終わっちゃう勢いなんです（笑）。

なので、到着して最初の3日は気疲れもしたんですけど、現地の人のおかげでまったくホームシックにならず、楽しいスタートが切れました。

――ジェームスさんとは職場で出会ったということですが、第一印象は？

鶴本 マサイ族はケニアやタンザニアに暮らしている部族なんですけど、私は話す機会がなかったんですね。

で、最初にマサイ族の彼と会った時は、口数は少ないし笑わないし、なぜかその時は目が真っ赤だったこともあって、怖い人だなっていう印象でしたね。

最初は恋愛感情もなかったが、出会って10ヶ月で結婚

――ジェームスさんが鶴本さんと初めて会った時の印象は？

鶴本 （鶴本さんがジェームスさんの通訳をする）「職場にセキュリティとして来てて、彼女はそこの上司って感じで、特にその時は恋愛感情もなかった」って言ってます。

そもそも、彼はその時マサイ村から初めて出てきたばかりで、外国人にも慣れてなかったですし、日本人と喋るのも私が初めてだったみたいです。

――そこから1年たたないうちに結婚を決めたそうですが、どのようにして恋愛に発展していったのでしょうか。

鶴本 結婚したのは出会って10ヶ月ですね。最初は怖いってイメージだったんですけど、彼がその次の日ぐらいに、4本の角が立ってるような奇抜な髪形で職場に来たんですね。

しかも職場の人とも楽しそうに喋っていて、「ジャンプできるの？」みたいな会話から始まり、Google翻訳を使ってコミュニケーションをとるようになったんです。そうして仲良くなっていった後、彼の方から気持ちを伝えてくれました。

年齢より「世代」を重視する文化

――ジェームスさんは鶴本さんのどんなところに惹かれた？

鶴本 「齢も近くて気も合うし、見た目もかわいいけど、中身を重視して好きになった」って言ってます。自分で通訳するのが恥ずかしいですけど（笑）。

――お二人は同年代なんですね。

鶴本 私が27歳で、彼は25歳です。最初は同い年って聞いてたんですけど、本人も自分の年齢がよく分かってなかったみたいで。

――ジェームスさんは自分の齢を把握していなかった？

鶴本 マサイ族は「世代」を大事にする部族で、男性の場合は割礼が終わると成人、“戦士の世代”になるんです。だいたい、18歳から20代前半くらいみたいですけど、特に決まりはなくて。

だから私たちが「齢いくつ？」って聞くような感じで、マサイでは「何世代？」ってお互いに聞くみたいです。

――ジェームスさんにとって年の差はあんまり関係がないというか。

鶴本 「年齢はただの数字だから関係ない」って言ってます。彼と出会った時、私は23歳だったんですけど、ジェームスに「何歳？」って聞いたら「22」って答えてて。その時は適当に言ってたんでしょうね（笑）。

マサイ族との結婚で一番驚いたこと

――ではジェームスさんは今、戦士の世代？

鶴本 そうです。こういう感じで髪が長くてジャラジャラいろんなものを着けておしゃれするのも、戦士世代の特徴らしいです。彼は特にアクセサリーを着けるのが好きなタイプですね。

――今日の取材のためにおしゃれをしてくれたというよりは、普段からおしゃれなんですね。

鶴本 こういうネックレスとか、結構重いんで、用事によっては減らしたり。あと、場所によっては椅子とかに引っかかっちゃうんで外してますね。

――鶴本さんはマサイ村でも生活をしたんですか。

鶴本 ザンジバルで結婚して、その数週間後ぐらいにマサイ村のほうに引っ越しました。

ザンジバルは島なんですけど、そこから2時間かけてフェリーで本土に渡り、8時間かけてバスを2回乗り継いで一番近い町に出て、最後、バイクタクシーで30分ぐらい行ったところにマサイ村がありました。

本当に奥地にあって、縄文時代じゃないですけど、そこだけタイムスリップしたような、藁でできた家がポツンポツンとある、まさに“村”でした。

――マサイ族との結婚における理想と現実という部分で、一番驚いたことは？

鶴本 驚いたのは、夫婦の時間がまったくないことです。まず、男女一緒にご飯を食べないルールというか、マサイ族の掟があるんです。

最初こそ気を遣って私のそばにいてくれたんですけど、気づいたらもう彼はいなくなっていました（笑）。

――かといって知り合いもいないし、言葉もなかなか通じないですよね。

鶴本 ザンジバルでスワヒリ語はかなり喋れるようになっていたんですけど、マサイ語は私も全然知らなかったので、皆が何を言ってるのかまったくわからなくて。

結婚して家も建ててもらってやっと一緒に暮らせると思ったのに、彼はほとんど家にいないし、男女別が基本だから、まるで女子寮にいるような生活でした。

男性陣は、基本的に夜まで家に帰ってこない

――ジェームスさんは一体どこへ行っているんですか？

鶴本 彼に限らず、マサイ族は村の中で皆それぞれに役割があって、女の人は基本的に家事や子どもの面倒をみて、男の人は放牧に行くんですね。

あと、男性陣は長老とかとのミーティングもあって忙しいから、朝になるとすぐ出掛けて、基本的に夜まで家に帰ってこないんです。

――携帯で話すことも難しい？

鶴本 マサイ村の中でも、一歩出ると電波がない場所も多いですし、そもそも充電がしづらいので電池切れのことも多くて。

あと皆、電話をめっちゃするんですよ。同じ集落で家が数十メートルしか離れてない距離でも、「お兄ちゃんのところに行って◯◯取ってきて」とかも電話するので、5分おきぐらいにかかってくるという。だから通話中のことも多いし、それで電池切れにもなるという（笑）。

――ジェームスさん以外に悩みを相談できる人はいたのでしょうか。

鶴本 私が性格的にため込むタイプということもありますし、言語の壁と、結構気を遣っていたので、なかなか相談はできなかったですね。

マサイの皆はウェルカムしてくれてるし、子どもたちも色々助けてくれたんですけど、私が“村で皆で生きる”っていうのに全然最初慣れなかったんです。それに、相談したことがネガティブに伝わったら嫌だなっていう思いもあったので、心を閉ざしていた時もありました。

家にいない夫へ不満爆発

――ジェームスさんと衝突することも？

鶴本 「なんで家にいないの？」から始まって、結婚したのに一緒に過ごせないことに私が一方的に苛立つような感じで、ケンカをよくしました。それに、マサイでは男の人の方が立場が上なので、その点でもよく衝突していました。

私は母子家庭育ちで気が強い方だし、大人しく男の人の言うことを聞いて家にいるだけ、っていうのは辛かったんです。

でも、彼からすると、「こういうものだから」「これがマサイの決まりだから」しかない。覚悟して行ったつもりでしたが、価値観の違いは想像以上に大きかったです。

写真＝石川啓次／文藝春秋

（小泉 なつみ）