心底惚れられている証拠。本命行動と見て間違いなしの「男性の言動」
気になる男性が自分に対して恋心を持ってくれているのかって、なかなか直接確かめることはできないもの。
でも、男性は本気で恋をすると、無意識に相手の女性に対して恋心を匂わせるような言動を見せてしまうものです。
そこで今回は、そんな本命行動と見て間違いなしの「男性の言動」を紹介します。
あなたの変化にいち早く気づいて指摘してくる
気になる男性が、あなたの見た目や気持ちなどの変化にいち早く気づいて指摘してくることがあるなら、本命行動の可能性が高いです。
もし声をかけてくれたり、褒めてくれたりなどしてくれるなら、普段からあなたのことを気にかけていて、よく観察している証拠と言えるので、男性にとってあなたは特別な存在と言えます。
軽めのお願いごとをすると、快く引き受けてくれる
気になる男性の本心を確かめる方法として、軽めのお願いごとをするのも定番と言えます。
お願いされて、すぐに快く引き受けてくれるなら、恋心と断言できなくても、少なくとも好意は抱いているということがわかるでしょう。
また、お願いごとに対応してくれた後も、「他にもできることある？」「今回のようなことだったら、いつでも言ってね」などのフォローがあるなら、あなたに恋心を抱いている可能性が極めて高いです。
今回紹介した行動を気になる男性が見せてくれているなら、本命視されている、またはほのかに恋心を抱かれているということなので、ぜひ引き続き男性に対して好意をアピールしていきましょうね。
🌼口にせずとも態度で明らか。男性が出してる「大好きサイン」