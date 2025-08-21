¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ THE NEXT¡Ù²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í¤¬S.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)¤ËÅÐ¾ì!
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ THE NEXT¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í(²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼THE NEXT)¡×(9,900±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯8·î22Æü 16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í(²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼THE NEXT)¡×(9,900±ß)
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í(²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼THE NEXT)¡×¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ THE NEXT¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¡¿ËÜ¶¿ÌÔ¡×¤È¶¦¤ËÈëÌ©·ë¼Ò¡Ö¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¡×¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡×¤ò¹ü³Ê¿äÄêÂ¤·Á¤äº²¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëºÌ¿§¤Ê¤ÉºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
·àÃæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¡¿ËÜ¶¿ÌÔ(²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼THE NEXT)¡×(ÊÌÇä¤ê)¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹¤ä¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤òÉ½¸½¡£¸ª¡¢Ê¢Éô¡¢ÂçÂÜÉô¡¢ç½Éô¤Ê¤É¥Þ¥Ã¥·¥Ö¤ÊÂÎ·¿¤ò¿·¤¿¤ËÂ¤·Á¤·¡¢¾å²¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÆÃ¼ì¶¯²½Éþ¤Î¼Á´¶¤äÁ´¿È¤Î¥·¥ï¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÄÉµá¡£
¥Þ¥¹¥¯¤ÎÊ£´ã¤Ç¤¢¤ëC¥¢¥¤¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¡£ÈëÌ©·ë¼Ò¡Ö¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¡×¤È¤ÎÀï¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ¬Éô¥Þ¥¹¥¯¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Ê¤É¤Î½ýÀ×¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤ÆÅ°ÄìºÆ¸½¡£¥Þ¥¹¥¯¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»¬±ø¤ì¤ä¡¢¶¯²½Éþ¤ÎÇØÃæ¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¹Ã¤Ë¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¡×¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òºï¤ê¼è¤é¤ì¤¿À×¤Þ¤ÇºÙ¤«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¡¿ËÜ¶¿ÌÔ(²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼THE NEXT)¡×(ÊÌÇä¤ê)Æ±ÍÍ¡¢¸ª¤¬Æ¹ÂÎÂ¦¤Ë²ó¤ê¹þ¤à¹½Â¤¤Î²ÄÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼2¹æ¡×¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼«Á³¤Ë¼è¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¶ß¡¦Ê¢Éô¡¦¥Ù¥ë¥È¼þÊÕ¤Ë¤ÏÆð¼Á¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ø¤ÎÅë¾è¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤·¡¢Ê¢Éô¤¬¥Ù¥ë¥È¤Î²¼¤ËÀø¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤¤²ÄÆ°ÈÏ°Ï¤ò³ÎÊÝ¡£·àÃæ¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ÎºÆ¸½¤äÉý¹¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£ ¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ä¡¼Æþ¤ê¤ÎÉÛÀ½¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤¯¤¹¤ó¤ÀÀÖ¿§¤âºÆ¸½¡£·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½Ö´Ö¤ä¡¢É÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤Ó¤¯ÍÍ¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÉ½¾ðË¤«¤Ë±é½Ð²ÄÇ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¥ª¥Õ¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¸ò´¹ÍÑÆ¬Éô¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ THE NEXT¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡×¤ò±é¤¸¤¿¹âÌîÈ¬À¿»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢´é¤Î¹ü³Ê¤«¤éÂ¤·ÁºÆ¸½¡£Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·à¾ì¸ø³«»þ(2007Ç¯)¤Î¡Ö°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¡¿ËÜ¶¿ÌÔ(²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼THE NEXT)¡×(ÊÌÇä¤ê)¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·àÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤À¡£
¼ç¤Ê¾¦ÉÊÆâÍÆ¤Ï¡¢ËÜÂÎ¡¢¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Äº¸±¦³Æ3¼ï¡¢¸ò´¹ÍÑÆ¬Éô¥Ñ¡¼¥Ä¡¢Í½È÷¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ñ¡¼¥Ä¡£
(C)2007 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í(²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼THE NEXT)¡×(9,900±ß)
·àÃæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¡¿ËÜ¶¿ÌÔ(²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼THE NEXT)¡×(ÊÌÇä¤ê)¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹¤ä¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤òÉ½¸½¡£¸ª¡¢Ê¢Éô¡¢ÂçÂÜÉô¡¢ç½Éô¤Ê¤É¥Þ¥Ã¥·¥Ö¤ÊÂÎ·¿¤ò¿·¤¿¤ËÂ¤·Á¤·¡¢¾å²¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÆÃ¼ì¶¯²½Éþ¤Î¼Á´¶¤äÁ´¿È¤Î¥·¥ï¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÄÉµá¡£
¥Þ¥¹¥¯¤ÎÊ£´ã¤Ç¤¢¤ëC¥¢¥¤¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¡£ÈëÌ©·ë¼Ò¡Ö¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¡×¤È¤ÎÀï¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ¬Éô¥Þ¥¹¥¯¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Ê¤É¤Î½ýÀ×¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤ÆÅ°ÄìºÆ¸½¡£¥Þ¥¹¥¯¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»¬±ø¤ì¤ä¡¢¶¯²½Éþ¤ÎÇØÃæ¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¹Ã¤Ë¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¡×¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òºï¤ê¼è¤é¤ì¤¿À×¤Þ¤ÇºÙ¤«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¡¿ËÜ¶¿ÌÔ(²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼THE NEXT)¡×(ÊÌÇä¤ê)Æ±ÍÍ¡¢¸ª¤¬Æ¹ÂÎÂ¦¤Ë²ó¤ê¹þ¤à¹½Â¤¤Î²ÄÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼2¹æ¡×¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼«Á³¤Ë¼è¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¶ß¡¦Ê¢Éô¡¦¥Ù¥ë¥È¼þÊÕ¤Ë¤ÏÆð¼Á¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ø¤ÎÅë¾è¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤·¡¢Ê¢Éô¤¬¥Ù¥ë¥È¤Î²¼¤ËÀø¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤¤²ÄÆ°ÈÏ°Ï¤ò³ÎÊÝ¡£·àÃæ¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ÎºÆ¸½¤äÉý¹¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£ ¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ä¡¼Æþ¤ê¤ÎÉÛÀ½¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤¯¤¹¤ó¤ÀÀÖ¿§¤âºÆ¸½¡£·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½Ö´Ö¤ä¡¢É÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤Ó¤¯ÍÍ¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÉ½¾ðË¤«¤Ë±é½Ð²ÄÇ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¥ª¥Õ¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¸ò´¹ÍÑÆ¬Éô¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ THE NEXT¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡×¤ò±é¤¸¤¿¹âÌîÈ¬À¿»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢´é¤Î¹ü³Ê¤«¤éÂ¤·ÁºÆ¸½¡£Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·à¾ì¸ø³«»þ(2007Ç¯)¤Î¡Ö°ìÊ¸»úÈ»¿Í¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¡¿ËÜ¶¿ÌÔ(²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼THE NEXT)¡×(ÊÌÇä¤ê)¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·àÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤À¡£
¼ç¤Ê¾¦ÉÊÆâÍÆ¤Ï¡¢ËÜÂÎ¡¢¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Äº¸±¦³Æ3¼ï¡¢¸ò´¹ÍÑÆ¬Éô¥Ñ¡¼¥Ä¡¢Í½È÷¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ñ¡¼¥Ä¡£
(C)2007 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç