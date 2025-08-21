下半身ほっそり！１日１分【太もも＆ヒップを一気に引き締める】簡単ポーズ
太ももやお尻のたるみ、ラインの崩れが気になる方におすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【ガルダ・アーサナ】。脚を絡めて立つ独特の姿勢で、太ももの内側やお尻、腰まわりの筋肉を一度に刺激し、引き締め効果を狙えます。さらにバランス感覚や集中力アップにもつながり、下半身全体のシルエット改善に効果的です。
ガルダ・アーサナ
（１）両脚を揃えて真っ直ぐ立ち、右脚を左ももの上にのせる
（２）つま先をふくらはぎにかけて脚を絡め、太もも内側に力を入れたままゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲ポーズをキープする際に体や骨盤が傾かないように注意。なお、脚を絡めることができない方、またポーズをキープするのが難しい方は、絡めた脚のつま先を床についてキープする形でOKです
脚を変えて反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常に直立した状態かつ骨盤を正面に向けた状態をキープすること」がポイント。続けるほどお尻や太もも周りを中心に柔軟性も増していき、血行促進によるダイエット効果も期待できるので、ぜひ習慣化してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞