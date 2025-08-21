2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。家族部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/04/12）。

【写真】リビングで急にオナニーをはじめ、人前で全裸になってしまうこともあった兄との関係に苦しんだ白井さん

障害や病気のある兄弟姉妹がいる子どものことを「きょうだい児」という。白井俊行さん（41）は、4歳年上の兄が高熱の後遺症で難治性てんかんと知的障害を負い、学校でイジメられる姿を見ていた。さらに兄が突然オナニーを始めてしまうなど家がまったく快適な空間ではなくなってしまった。

障害者の家族につきまとう「支え合う」という美談のイメージにも白井さんは苦しめられたという。白井さんの父親は兄に暴力をふるうことがあり、母親は泣きながら介助をしていた。そんな中で、健常者の白井さんは気にかけられることもなく、不登校気味のときでも無理やり登校させられていた。その苛烈な家庭環境について話を聞いた。



――ご両親はどんな雰囲気だったのでしょうか。

白井 兄の障害以前から、夫婦仲は悪かったと思います。両親とも教師で共働きなのに、父が全然家事をしない人で。それを理由に衝突していて、よく怒鳴り声も聞こえていました。

――お兄さんの介助が必要になっても、お父さんは何もしなかった？

白井 そうですね。兄の世話をしていたのは主に母で、母が仕事に出ている時は一緒に暮らしていた父方の祖母が面倒を見ていました。

祖母は「男は家のことは何もしなくていい。指示を出す立場」という男尊女卑的な考え方の人でした。その祖母に育てられた父も、家庭内では自分が一番偉くて、家事をしないことが正解だと本気で思っていました。僕が家事や介助を手伝わされなかったのも、その影響だと思います。

母はその状態に不満を持っていましたが、兄の世話は祖母がいないと回らないので強く言えなかったようです。

兄が失禁しても父はそのまま食事を続け、暴力をふるうことも…

――食事中にてんかんの発作が起きて、目の前でお皿がひっくり返ったり失禁したりという緊急状況でもお父さんは動かないんですか。

白井 それでも「我関せず」といった感じでしたね。母と祖母が慌てて対応していても、父はそのまま食事を続けたりしていました。介助をしないどころか、兄が中学生の頃には父が兄に暴力をふるっていた時期もありました。

――なぜ暴力をふるったのでしょう。

白井 横で見ていても、叩く理由はよくわかりませんでした。日頃から兄が父の言うことを聞かないことはありましたが、特に具体的に何かを注意するわけでもなく、無言で無慈悲に何度も背中を強く叩いていたんです。

何か父の気に入らないことがあったのだと思います。母も口で「止めて」というくらいが精一杯でした。

――叩かれるとお兄さんはどう反応するんですか。

白井 最初は「叩くなよ」と言い返して抵抗したんですが、それで暴力がヒートアップしたので、それ以降は無抵抗で叩かれていました。その間ずっと「ひーん」と助けを求めるような声を出していて、それを聞くのがとても嫌でした。

――白井さん自身はどういう思いでその修羅場を見ていたのですか？

白井 実は当時は、兄がかわいそうというよりも「父の言うことを聞かない兄が悪いから叩かれても仕方がない」と思っていました。

家庭内では父親が「一番偉い人」だったので、父の言うこと、やることが正しいんだと思っていて、自分の視点も父親に寄っていたんだと思います。

ただ大人になってから「面前DV」という言葉を知って、叩かれている兄を見ていたことが、自分の性格にかなりネガティブな影響があったんじゃないかと。

「お兄ちゃんは大人になってもずっと私のもの！」

――一方、お母さんはお兄さんを献身的に介助していた。

白井 母は兄のことを溺愛していて、よく「お兄ちゃんは大人になってもずっと私のもの！」と言っていました。

ただそんな母でも、兄が思い通りに動かない時は叩くこともあったんです。てんかんの薬を兄がまったく飲み込まず1時間くらい口に含み続けているときに、母が泣きながら叩いている姿も見ました。でもあまりに日常の風景だったので、それを見ても当時は感情が動かなくなっていました。

――そんな状況だと、困ったことがあっても親に相談したりすることは難しい？

白井 小学生の頃から家族との会話は、基本的に「学校でこれが必要だから」といった事務連絡のみでした。「○○くんと遊んだ」「困っていることがある」といった話は一切しなかったですね。今振り返るとネグレクトというか、親を頼らないことが当たり前になっていて、自分から親を拒否するような感覚がありました。

小学校高学年から中学校にかけて、学校に行きたくない時期が続いたのですが、母は許してくれず、無理やり「学校に行きなさい」と引っ張り出されていました。

――学校に行きたくなかったのはなぜでしょうか？

白井 父が兄を何度も強く叩いたり、家で落ち着いて食事ができない状況で、やはり精神的に追い詰められていたんだと思います。

でも家から外に出ると、世間では「障害者には優しくしましょう」「障害者がいると家族の絆が深まる」といった情報が溢れている。そんな中で、自分の家で実際に起きていることを学校で話せるわけがないですよね。

家でも学校でも本当の自分を出せない。どこにも安心できる居場所がなくて、自分の殻にこもりたくなって、学校にも行きたくなかったのだと思います。

――中学でもその状況が続いた？

白井 人との関わりを避けていたので友達もいなくて、自分は「ダメな人間なんだ」と自虐的になっていました。

当時は気が弱かったので、部活の先輩たちが怖くて部活や学校に行きたくなくなりました。その話を家でしたことは一度もありませんが……。

親に話すことではないと思っていたし、親も「学校に行ってるならいい」という感じで、それ以上何か聞いてきたりすることはなかったです。

「その頃はまだ、『自分の家庭がおかしい』という感覚はなかったんです」

――高校は寮付きの学校を選んだんですよね。それは実家を離れるためですか？

白井 実はその頃はまだ、「自分の家庭がおかしい」という感覚はなかったんです。自分の家しか知らないので、おかしいかどうかもわからなくて。それでも「ここではないどこか別の場所」へ行きたい気持ちはあって、寮のある学校を選びました。

進路も親に相談することもなく、自分で調べて「こうするから」と伝えて、両親も特に何も言いませんでした。

――「実家にいてほしい」とは言われなかった？

白井 それはなかったですね。小さい頃から僕と兄がしょっちゅうケンカをして仲が悪いのは明らかだったし、兄の世話は母の仕事で、僕に世話をさせるのは適切ではないという感覚が両親にあったのだと思います。

一度母から「親族の中には『将来あなたがお兄ちゃんの面倒を見るんでしょ』と言ってくる人がいると思うけど、私はそう思ってないからね」と言われたのを覚えています。

――高校で家を離れてみてどうでしたか？

白井 高校は工業系だったのですが、結局1年で辞めて戻ることになりました。実家から通える私立高校の普通科に編入して、心理学を勉強できる大学を目指すことにしました。

――家族に障害者がいると、カウンセラーのような医療や福祉系の仕事につく人も多いですよね。

白井 僕の場合は逆で、中学の頃から「絶対に医療や福祉には進みたくない」と思っていました。周囲に「家族に障害者がいるから医療や福祉に興味あるよね？」と決めつけられる感じが嫌だったんです。

むしろ自分自身メンタルの不調が続いていたので、人の悩みに関連した学問に関心をもちました。当時心理学がブームだったのもあると思います。

「うちの家族は絶対にそうならないな」

――大学からは一人暮らしを？

白井 東京の大学に進学し、一人暮らしを始めました。心理学で大学院までいったんですが、研究者として生活するのは大変なので、研究の過程でプログラミングが少しできるようになったのを活かしてIT企業に就職してシステムエンジニアとして働きはじめました。

――経済的にも完全に独立して、家族のことを考える頻度は減りましたか？

白井 そのはずだったのですが、20代後半になると周りが結婚しだして、何度か結婚式に参列したんですよ。そうしたら、花嫁が両親への手紙を読んで泣いたり、家族同士で抱き合っているのを見て、「うちの家族は絶対にそうならないな」と不思議な感覚になっていました。「もしかして自分の家は変なのか？」と気づいたのはこの頃です。

それで、29歳の時に両親と絶縁しました。

（雪代 すみれ）